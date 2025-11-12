El calendario de los internacionales del Sevilla FC en este parón de noviembre

Una victoria por la mínima a Club Atlético Osasuna dio al Sevilla Fútbol Club buenas sensaciones para afrontar el tercer y último parón internacional de noviembre. Hasta ocho jugadores se han marchado con sus selecciones, afrontando Matías Almeyda esta ventana FIFA con múltiples ausencias entre los convocados, los cinco lesionados y los que irán gestionando cargas para estar listos a la vuelta del regreso liguero.

Como viene siendo habitual, 'El Pelado' se queda durante este parón sin los dos porteros, Orjan Nyland y Odysseas Vlachodimos, sin los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas -quien anotara el gol desde los once metros a los rojillos-, sin los nigerianos Chidera Ejuke y Akor Adams, sin Nemanja Gudelj, el capitán del conjunto nervionense, y sin Gabriel Suazo, llamado por Chile.

Fábio Cardoso, César Azpilicueta, Lucien Agoumé, Alexis Sánchez e Isaac Romero, son las bajas por lesión que tendrá Almeyda en estas dos semanas.

Orjan Nyland, a por el primer puesto con Noruega

Desde que fuera titular en el empate en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Elche, la realidad de Orjan Nyland en el Sevilla Fútbol Club es que ha quedado relegado a ser el guardameta de la Copa del Rey, como ya se pudo ver ante el CD Toledo.

La selección nórdica se enfrentará en primer lugar a Estonia (jueves 13 de noviembre, 18:00) y a Italia (domingo 16 de noviembre, 20:45) en una lucha en la que los de Haaland, Sørloth y compañía quieren mantener el primer puesto que los lleve directamente al Mundial 2026. 18 puntos tiene Noruega por 15 de los italianos a falta de cuatro encuentros en el grupo I.

Quien sí goza de protagonismo en el Sevilla es Odysseas Vlachodimos, que sumó contra Osasuna una nueva portería a cero. Va citado con Grecia sin opciones de clasificar. Ante Escocia (sábado 15 de noviembre, 20:45) y contra Bielorrusia (martes 18 de noviembre, 20:45) se medirá el combinado heleno en dos partidos descafeinados.

Las opciones de la Serbia de Gudelj

Nemanja Gudelj encara dos partidos decisivos con Serbia, que necesita puntuar para asegurar al menos la repesca. Con diez puntos, uno menos que Albania, el capitán sevillista y los suyos se medirán a Inglaterra (jueves 13 de noviembre, 20:45), líder del grupo, y cerrarán la liguilla con Letonia en tierras serbias (domingo 16 de noviembre, 18:00) en un choque que puede definir su futuro en el Mundial.

El futbolista suizo Rubén Vargas asiste a un entrenamiento en el estadio Juan Antonio Samaranch, en Lausanne, Suiza, el 11 de noviembre de 2025. / JEAN-CHRISTOPHE BOTT / EFE

Suiza y Nigeria persiguen el billete al Mundial

Rubén Vargas y Djibril Sow intentarán certificar el pase directo de Suiza. Los helvéticos encabezan el grupo B con diez puntos y se medirán a Suecia (sábado 15 de noviembre, 20:45), última clasificada. Cerrarán la fase ante Kosovo (martes 18 de noviembre, 20:45), su principal rival por el liderato.

Los nigerianos Chidera Ejuke y Akor Adams afrontan un reto histórico: llevar a las Súper Águilas al próximo Mundial 2026. Nigeria disputará en Marruecos la repesca final, midiéndose a Gabón (jueves 13 de noviembre, 17:00). El triunfo les daría el pase a la final (domingo 16 de noviembre) ante el vencedor del Camerún–RD del Congo, con una plaza mundialista en juego.

Gabriel Suazo, un viaje con Chile para dos amistosos

Chile afrontará este parón con dos amistosos tras una decepcionante fase clasificatoria en la que no logró ninguna victoria, quedando fuera del Mundial 2026 en América. Gabriel Suazo ha sido citado por La Roja para los duelos contra Rusia (sábado 15 de noviembre, 16:00) y frente a Perú (martes 18 de noviembre, 18:00). Fijo para Almeyda, la ventana de selecciones le puede servir al lateral para elevar su nivel, todo ello regresando ante todo al 100% para Cornellà ante el Espanyol en la vuelta de LaLiga EA Sports.