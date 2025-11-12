La XVI de los Premios Blázquez del Sevilla, con protagonismo para Jesús Navas y Antonio Puerta

El Sevilla Fútbol Club ha dado a conocer este miércoles a los ganadores de sus premios Blázquez 2025, que reconocen la labor de profesionales de la información vinculados al club y al mundo del deporte.

En la XVI edición del Premio José Antonio Blázquez, el máximo galardón ha recaído en Martín Ainstein, periodista argentino y corresponsal de ESPN en España, por su entrega de Diarios de Bicicleta dedicada a Jesús Navas. El reportaje mostró una faceta íntima del capitán sevillista tras anunciar su retirada.

El segundo premio ha sido para Tito González, de ElDesmarque, por su entrevista a Loli Pérez, madre del recordado Antonio Puerta, en la que repasaba por primera vez en 17 años la pérdida de su hijo y el legado que dejó en el club.

El premio especial de esta edición reconoce la trayectoria de Manolo Arenas, técnico de sonido de Radio Sevilla (Cadena SER), que puso fin a 45 años de carrera el pasado diciembre, dejando una huella imborrable en la cobertura radiofónica del fútbol sevillano.

Por su parte, el XIII Premio Manuel Ruesga Bono de Fotoperiodismo ha distinguido a Antonio Pizarro, jefe multimedia de Diario de Sevilla, por la imagen Adiós a un ganador, que captó el manteo de Jesús Navas por sus compañeros en su despedida del Sánchez-Pizjuán el 15 de diciembre.

Los premios Blázquez 2025, ligados a Jesús Navas y Antonio Puerta

Por 16º año consecutivo, este miércoles 12 de noviembre, el Sevilla FC reconoció el trabajo de los medios que cubren su actualidad, un acto único en España que ensalza los mejores trabajos y a los profesionales más destacados del sector. Tras la presentación de Germán Mora, comenzaron a recibir sus galardones los premiados.

El XIII SFC Manuel Ruesga Bono fue para el fotógrafo Antonio Pizarro, autor de la portada de Diario de Sevilla tras el último partido de Jesús Navas en Nervión: "Recibir el Ruesga Bono es mucho más que un honor profesional. Es un premio muy emocional porque Ruesga fue el primero en confiar en mí como fotógrafo. Con él aprendí no solo fotografía. Aprendí a algo mucho más importante, a ser mejor persona. Su forma de enseñar hacía, del trabajo diario, una escuela de vida". Pizarro también quiso agradecer a "Carlos Cariño, Kiko Hurtado, Manu Gómez y a Javier Mérida".

En el SFC José Antonio Blázquez, el segundo premio fue para Tito González, por su entrevista a Loli Pérez, madre de Antonio Puerta: "Doy las gracias al Sevilla por ser un club señor que se ha portado muy bien siempre con la prensa y conmigo en particular. Esto es poner en su sitio a la prensa, que es algo más que coger un móvil y criticar en las redes sociales. El premio realmente era para Loli. Se abrió en cuerpo y alma con nosotros y demostró que podía mostrar su vida con ese sentimiento. Hemos creado una relación muy bonita. Doy también las gracias a Cuatro, a Mediaset, a ElDesmarque... También a mi competencia en LaSexta, Leandro Iglesias, que nos hacemos crecer el uno al otro. A los chicos que son el futuro de la profesión como Gonzalo Tortosa. Y a mis padres, a mi mujer y a mis niños Lucas y Marta".

El primer premio recayó en Martín Ainstein, periodista argentino de ESPN: "Estoy tocado de la voz aunque mi tono siempre ha sido de profundidad. Este trabajo que se premia no ha sido solo mío. Las imágenes, la música, el ambiente... Era la última estación del viaje de Jesús Navas y tenía que ser un ambiente íntimo. Era un final de fiesta en un lugar de introspección para que pudiera abrirse y entregarnos lo que nos entregó aquel día. Un auténtico, cercano e íntimo con el estadio vacío. Nos encanta contar historias porque el fútbol es una ventana maravillosa para conocer mejor a las personas. Una excusa para entender mejor el mundo que nos rodea. Agradezco al Sevilla FC, a su presidente y al departamento de Comunicación. Esta es una iniciativa maravillosa y todos formamos partes de las historias que construye el fútbol".

Por último, la mención especial fue para Manolo Arenas, de Radio Sevilla: "Una tarde me suena el teléfono, no lo cojo y me llama Manolo Aguilar para avisarme de que me estaba llamando el presidente del Sevilla. Me comunica el tema del premio y lo he aceptado de todo corazón. Es la primera vez que subo a este estadio sin maletas. Siempre para arriba y para abajo. Le agradezco al presidente, al vicepresidente y a este equipo de profesionales que tenéis aquí. Me habéis hecho siempre muy fácil el trabajo. Le agradezco estar aquí a Radio Sevilla, a su redacción de deportes. Y tantas anécdotas con José Antonio Sánchez Araujo. Agradezco a mi mujer María Jesús por todo lo que ha aguantado".

El presidente, José María del Nido Carrasco, cerró el acto recordando a "Domingo y Julián, los dos primeros socios del club, fallecidos en los últimos días" y felicitando a los premiados: "Doy la enhorabuena a todos los premiados porque dignificáis a vuestra profesión. También quiero reconocer los 100 años de Radio Sevilla y los 25 de Muchodeporte, que se cumplen ahora. Por último, como digo siempre, sabiendo de la dificultad del trabajo que realizáis, la premura y la investigación, os ponemos a disposición nuestro departamento de Comunicación para que podáis hacer vuestro trabajo lo mejor posible".