Lesión de Marcão: parte médico, tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Sevilla FC

Nueva lesión de Marcão. El Sevilla Fútbol Club ha hecho oficial hace unas horas otro contratiempo del central brasileño, que no pudo saltar al terreno de juego con sus compañeros en la tarde del pasado miércoles a la segunda sesión semanal. En principio, el de Londrina estaba ejercitándose al margen para gestionar las cargas durante este tercer parón internacional de 2025 en el que hasta ocho jugadores han acudido con sus selecciones.

La dolencia actual no debería impedirle a Marcão estar disponible para Matías Almeyda para el regreso de la competición liguera en Cornellà ante el RCD Espanyol y mucho menos debiera ser duda para el derbi contra el Real Betis Balompié. En el escueto parte médico, la entidad nervionense indica que sufre una contusión ósea en el tobillo izquierdo, siendo duda para ambos encuentros aunque lo normal es que llegara a los dos sin contratiempos.

Parte médico del Sevilla Fútbol Club

"Marcão sufre una contusión ósea en el tobillo izquierdo. El capitán sevillista queda pendiente de evolución según informan los servicios médicos del club".

Tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Sevilla FC

Aproximadamente, Marcão estará una semana de baja, debiendo regresar a los entrenamientos conforme se acerque el final de esta última ventana internacional de selecciones.

El brasileño es uno de los capitanes del Sevilla FC y hombre de confianza para Matías Almeyda, con el que ha disputado 10 de 12 encuentros de LaLiga esta temporada y se ha consolidado como uno de los fijos en la defensa, bien sea con dos o tres centrales. Sólo se ha perdido los duelos del campeonato ante Getafe y Villarreal y el de Copa del Rey frente al CD Toledo.

Ahora, si el de Londrina está disponible el lunes 24 para jugar contra el Espanyol a domicilio, será de la partida junto a Tanguy Nianzou si llega al duelo, Fábio Cardoso o Kike Salas, toda vez que José Ángel Carmona está sancionado y César Azpilicueta es baja confirmada hasta principios de noviembre. El navarro podría forzar para el derbi como Alexis.

En teoría, Marcão debe llegar para Cornellà a la finalización del parón, y en caso contrario lo haría ante el Betis en el primer derbi de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán.