Matías Almeyda, exigente: "Las victorias dan felicidad, pero no tranquilidad"

El pasado miércoles se celebró en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán la XVI edición de los premios Blázquez del Sevilla Fútbol Club. A su conclusión, los medios de comunicación disfrutaron de una comida en el estadio nervionense y allí mismo atendió también Matías Almeyda a varios de los allí presentes.

Con uno de los que se sentó 'El Pelado' a conversar sobre la actualidad sevillista tras el primer tercio de competición fue con los compañeros de Radio Marca, charla en la que expresó su alegría por llegar al tercer y último parón de 2025 con el triunfo ante Club Atlético Osasuna. "Siempre las victorias dan felicidad, no dan tranquilidad para mí".

Almeyda recuerda una experiencia parecida en River Plate

"Sobre todo en un torneo tan competitivo como LaLiga y teniendo en cuenta que en el último tiempo el Sevilla no ha sido el que se ha reflejado en los últimos años. Yo viví una experiencia en River y es muy difícil salir de situaciones parecidas. No es que me desespera cuando se pierde, sí que no me gusta, pero sé que el camino trataremos que no sea así. Mientras se gane y se vaya sumando así se sale".

Almeyda, exigente

Manifiesta una y otra vez el técnico de Azul que él cree que el Sevilla puede ir a más, de hecho lo espera, y por ello huye de conformarse y de sentirse satisfecho: "De por sí soy exigente. Satisfecho es difícil. Satisfecho cuando eres campeón. Después vas arreglando, hay posiciones que puedes arreglar para visualizar el futuro y jugar otros torneos. Ahora la situación es otra. Satisfecho obviamente, dentro de uno lo que puede llamar satisfecho por ganar al Barcelona, por competir y tener la cantidad de puntos. No significa nada y a la vez bastante, porque hay otros equipos por debajo".

El nivel de LaLiga según Matías Almeyda

"LaLiga es lo que esperaba. Entre los que peleaban por el descenso y los que van a Europa había cuatro puntos. Sigue en lo mismo. El fútbol español ha ido modificándose bastante para arriba. Hoy cualquiera le puede ganar a cualquiera. Los grandes no están como en su mejor momento, hay un campeonato parejo y eso lo complica".

¿Espera Matías Almeyda a Alexis Sánchez y Azpilicueta para el derbi?

"Esperemos tenerlos a todos. Están en esa rehabilitación rápida que muchas veces eso hace que se nos queden fuera otro tiempo. Estamos armándolo". De última hora se ha lesionado Marcao, que debería llegar también al derbi y a Cornellà a la vuelta del parón internacional.

El Sevilla, noveno en Liga con 16 puntos

"Nunca vendí nada que no sienta. Es contraproducente. Nuestro público tiene que saber todo, desde cuando entran los jugadores al campo y lo que expresamos en sala de prensa. No estamos para llorar ni tampoco para prometer. Esto se da partido tras partido. Conseguimos puntos pero también perdimos muchos que estaban casi ganados".

Fichajes en el mercado de invierno

"Hay que pensar bien porque falta mucho. En el fútbol nadie te garantiza. Tendría que pensar primero ¿Voy a llegar a la Navidad?", finalizaba Matías Almeyda entre bromas.