Sevilla FC

Lesión de Nianzou: parte médico, tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Sevilla FC

El central francés sufre una lesión en el bíceps femoral de su muslo derecho

Tanguy Nianzou disputa un balón con Víctor Muñoz durante el partido de LaLiga EA Sports entre Sevilla FC y CA Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Tanguy Nianzou disputa un balón con Víctor Muñoz durante el partido de LaLiga EA Sports entre Sevilla FC y CA Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Álex Mérida

Sevilla

Tanguy Nianzou ha estado casi 500 días lesionado desde que fichó por el Sevilla Fútbol Club. Este viernes la entidad nervionense ha confirmado su novena dolencia, algo que ya ni sorprende aunque él mismo y el club lo hayan defendido en público. El parisino se había ausentado de los dos últimos entrenamientos a las órdenes de Matías Almeyda durante este parón internacional, al igual que Marcão, que sufre una dolencia menor.

La dolencia actual impedirá al defensa galo prácticamente estar disponible en lo que resta de 2025, pudiendo alargarse su baja durante un mes y medio tal y como avanza ABC. Con un historial nefasto en lesiones, no es un jugador Nianzou con el que se puedan acortar plazos y forzar.

Ya empezó el francés lesionado la campaña, disputó tres partidos y volvió a caer. "Nianzou sigue con su rehabilitación y hay que esperar a que él se sienta en forma para incorporarse con el grupo. Por el momento lo viene haciendo individualmente y bueno, esperemos ya la semana que viene poder contar con él", afirmó 'El Pelado' a finales de octubre, reapareciendo en el Metropolitano y aguantando los 90 minutos en la reciente victoria por la mínima ante Osasuna. Cinco encuentros disputados, cuatro amarillas, apercibido de sanción y lesionado por tercera vez.

Parte médico del Sevilla Fútbol Club

"Tanguy Nianzou sufre una lesión en el bíceps femoral de su muslo derecho, según informan los servicios médicos del Sevilla FC. El central sevillista queda pendiente de evolución". 

Tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Sevilla FC

En tres temporadas en el Sevilla, Tanguy Nianzou ha caído once veces lesionado, tres en la presente campaña. Su baja estimada le tendrá ausente hasta 2026. Nuevamente, Matías Almeyda, con un problema en la zaga, se quedaría sin el francés para enfrentarse al Espanyol, Betis, Extremadura, Valencia, Oviedo, Real Madrid y si avanza en la Copa del Rey la siguiente eliminatoria. Para el duelo liguero de inicios de año en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Levante podría reaparecer. Si ve amarilla, se perderá otro partido más.

