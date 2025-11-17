¿Cuándo juega el Sevilla FC esta semana? (Liga)

El Sevilla Fútbol Club venció en la última jornada antes del parón internacional a Club Atlético Osasuna. Un triunfo por la mínima gracias a un gol de Rubén Vargas desde los once metros que le dio a los de Matías Almeyda la tranquilidad de gestionar los estados de salud de varios jugadores con calma en esta ventana de selecciones.

La pasada semana en el conjunto nervionense no tuvo demasiadas buenas noticias en la primera plantilla, con dos lesiones de última hora con Marcão y Tanguy Nianzou en el dique seco. Mientras que la dolencia del brasileño no reviste de gravedad y podría estar incluso en Cornellà-El Prat para medirse al RCD Espanyol, la baja del francés sí es seria y podría tenerlo ausente hasta 2026, siendo un duro revés para 'El Pelado'.

Fue el mismo técnico argentino el que dio algo de luz sobre el estado de Alexis Sánchez y César Azpilicueta, así como sin nombrarlo de Lucien Agoumé: "Esperemos tenerlos a todos. Están en esa rehabilitación rápida que muchas veces eso hace que se nos queden fuera otro tiempo. Estamos armándolo", afirmaba tras la celebración de los premios Blázquez.

RCD Espanyol-Sevilla, un partido para seguir en zona noble

No disputará ningún partido el Sevilla Fútbol Club esta semana, puesto que será el que le eche el cierre a la jornada 13 de LaLiga EA Sports ante el RCD Espanyol el próximo lunes.

Será un duelo entre los de Matías Almeyda, novenos en la tabla con 16 puntos, y los de Manolo González, sextos con 18, en el que los nervionenses podrían escalar posiciones en la clasificación y acercarse a Europa y los pericos buscarán poner fin a una dinámica negativa de dos encuentros perdidos de forma consecutiva. Dos estados de forma frente a frente.

El encuentro entre el Real Club Deportivo Espanyol y el Sevilla Fútbol Club se jugará en Cornellà-El Prat el próximo lunes a las 21:00.