Enfermería y apercibidos en el Sevilla FC: quién llega y quién no al primer derbi de Liga

Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié se verán este próximo 30 de noviembre por primera vez las caras en la temporada en el derbi sevillano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El partido en Nervión, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, se disputará el domingo a las 16:15 horas.

En el plano físico, Matías Almeyda afrontará esta segunda semana de parón internacional a partir de este miércoles con siete jugadores en la enfermería, que complicarán más si cabe la confección del once del próximo domingo ante el RCD Espanyol en Cornellà-El Prat.

Alexis, con la mira en el derbi; Azpilicueta, duda

Dejando a un lado el importante duelo contra el equipo catalán, sexto clasificado pero sólo con dos puntos más que el Sevilla, que tiene 16 y se sitúa noveno en la tabla, hay varios jugadores cuyas miras están puestas en llegar al derbi.

Los citados Alexis, Nianzou y Azpilicueta están descartados ante los periquitos por lesión como también José Ángel Carmona por sanción al tener cinco amarillas.

El chileno ya se deja ver en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ejercitándose en solitario con el derbi en mente. El de Tocopilla tiene la ilusión de poder jugar dicho encuentro, pero será él mismo con los servicios médicos el que vaya viendo su progreso de cara al 30 de noviembre.

Marcão y Lucien Agoumé ultiman su puesta a punto

A estos cuatro integrantes de la primera plantilla se suman Cardoso, Marcão, Lucien Agoumé e Isaac Romero. El brasileño sufre una contusión ósea en el tobillo izquierdo y podría entrar en la lista ante el Espanyol, aunque parece más probable que sea en el derbi cuando regrese.

En la situación del de Londrina está Agoumé con una bola de sangre en el tobillo que le ha impedido estar en las últimas semanas. El portugués apenas está teniendo participación con Almeyda, pero si logra llegar a Cornellà sería importante su presencia dada la alta cantidad de bajas. El lebrijano, por su parte, debe volver tras este parón.