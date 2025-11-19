Almeyda ya reúne a sus ocho internacionales en el Sevilla: un respiro en plena plaga de lesiones

El último parón de 2025 ya ha finalizado y los ocho jugadores del Sevilla Fútbol Club convocados con sus selecciones comienzan a llegar a Sevilla. Ello ha llevado a Matías Almeyda a programar la sesión de este miércoles en turno vespertino, para poder contar con la mayoría de los que han acudido con sus países en esta ventana.

Serán buenas las noticias que reciba 'El Pelado', que tiene a un amplio grupo de jugadores en la enfermería y tendrá complicado conformar el once del conjunto nervionense de cara al duelo liguero del próximo lunes en Cornellà-El Prat ante el RCD Espanyol.

Para ese partido en Barcelona, Matías Almeyda tendrá a disposición a sus dos porteros titulares, Odysseas Vlachodimos y Orjan Nyland, a los dos suizos, Sow y Vargas, que llegan tras clasificarse al Mundial, a Gudelj, Ejuke y Akor Adams que no lograron obtener billete para el próximo verano, y a Suazo que fue a Rusia con Chile para dos amistosos.

Vlachodimos y Nyland, sin descanso con Grecia y Noruega

Eran muy diferentes los escenarios que afrontaban en esta ventana internacional tanto Odysseas Vlachodimos como Orjan Nyland. El titular en el Sevilla FC, el griego, ha disputado los 90 minutos en la victoria ante Escocia por 3-2 y en el empate a cero contra Bielorrusia. La selección helena estaba eliminada previamente de la cita americana del verano de 2026.

Tampoco descansó el noruego, que fue titular en ambos encuentros de su combinado frente a Estonia e Italia, ganando ambos choques por 4-1 como local y 1-4 en el país transalpino.

Al Mundial 2026 por la puerta grande y un regreso al conjunto nervionense en el que quién sabe si buscará el de Volda una salida el próximo mes de enero, ya que seis meses más a la sombra de Vlachodimos pueden suponer un problema en su participación mundialista.

Suiza estará en el Mundial 2026

Djibril Sow y Rubén Vargas participaron en los dos encuentros del cuadro helvético, que venció por 4-1 a Suecia con el atacante sevillista como titular y asistiendo a Ndoye en el tercero, y con el medio que reemplazó a Rieder en el 70.

En el empate contra Kosovo ambos salieron de inicio y en el 47' hicieron el tanto de su selección asistiendo Sow a Vargas. Con cuatro puntos en esta ventana internacional, Suiza sella su pase al Mundial.

Suazo juega con Chile los dos amistosos en su totalidad Gabriel Suazo, lateral izquierdo del Sevilla FC, acudió a esta cita de selecciones con Chile para dos amistosos en Rusia en la que La Roja se impuso a los rusos por 0-2 y a Perú por 2-1. En los dos partidos, el de Santiago fue el capitán de la selección chilena.

Gudelj, Ejuke y Akor Adams regresan de vacío

Quienes no consiguieron un billete al Mundial 2026 fueron la Serbia de Nemanja Gudelj y la Nigeria de Chidera Ejuke y Akor Adams.

La selección de las 'Águilas Blancas' tenía difícil conseguir el pase a la cita mundialista y cayó en Inglaterra por 2-0 en un duelo en el que Gudelj fue titular y jugó 69 minutos. Ante Letonia, ya sin opciones de alcanzar a Albania, disputó seis minutos.

Los nigerianos no lograron acceder a la repesca internacional. Tenían que vencer en las semifinales de la africana a Gabón y lo hicieron por 4-1 tras irse 1-1 el partido a la prórroga. Tanto Akor Adams -hizo el 1-0- como Ejuke -hizo el 2-1- anotaron. El punta fue titular y el extremo salió en el 60 por Chukwueze.

Ante RD Congo, en la final perdida por penaltis, ambos salieron tras el descanso y convirtieron sus tantos desde los once metros, pero no pudieron conseguir una victoria importante para seguir con el sueño de llegar al Mundial 2026.