Del Espanyol al Real Madrid: el exigente calendario del Sevilla antes de Navidad

El Sevilla Fútbol Club ha vuelto este miércoles por la tarde a los entrenamientos para preparar el duelo del lunes ante el Espanyol. Terminado el parón internacional, Matías Almeyda empieza a recuperar a varios de los que han ido con las selecciones. Nemanja Gudelj y los nigerianos Chidera Ejuke y Akor Adams, los primeros en volver.

'El Pelado' sigue con una enfermería cargada de jugadores, además de cinco que aún no han vuelto de esta ventana FIFA. Con ese contexto ya trabaja para el partido de Cornellà del lunes, con el que dará comienzo a un nuevo tramo de la temporada en el que puede disputar hasta siete partidos si se clasifica en la segunda ronda de Copa del Rey.

La enfermería del Sevilla preocupa

Numerosas bajas sacuden al conjunto sevillista en estos momentos, con Tanguy Nianzou descartado hasta 2026 y con Alexis Sánchez y Azpilicueta con muy pocas de llegar al derbi y ninguna de entrar en la convocatoria para este lunes. Ante los de Giráldez no estará José Ángel Carmona, que cumple amarillas.

También apuran su recuperación Marcão y Lucien Agoumé: el brasileño, con una contusión ósea en el tobillo, podría reaparecer ante el Espanyol pero su regreso parece más viable para el derbi; Agoumé, afectado por una acumulación de sangre en el tobillo, intenta reincorporarse tras varias semanas fuera. Además, Cardoso e Isaac Romero continúan sus procesos de recuperación, y en el caso del delantero se espera que vuelva esta semana.

Akor Adams y Adnan Januzaj se ejercitan con el Sevilla FC a la vuelta del parón internacional de noviembre / Sevilla FC

De Cornellà al Bernabéu: el calendario del Sevilla entre Liga y Copa hasta Navidad

El Sevilla de Almeyda regresará a la competición liguera en Cornellà-El Prat ante el Espanyol que se ubica en la sexta posición tras un buen comienzo con dos puntos por encima del cuadro nervionense, noveno lugar de la tabla.

El martes será jornada de descanso, casi la única que tendrán los sevillistas antes del primer derbi sevillano, fechado para el domingo 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán y para el que se espera que vuelvan varios jugadores de lesión.

Tras una cita especial siempre para ambos equipos y para el fútbol sevillano, el Sevilla jugará la segunda ronda de la Copa del Rey el jueves 4 de diciembre ante el CD Extremadura en el Francisco de la Hera de Almendralejo.

Sin respiro, los de Almeyda viajarán a la capital del Turia para enfrentarse al Valencia el domingo 7 de diciembre, encuentro tras el que tendrá una semana limpia de partidos hasta que reciba en Nervión al Real Oviedo, último rival que visitará el Sánchez-Pizjuán en 2025.

Antes de que llegue el parón navideño, si vence al Extremadura tendrá un nuevo partido de Copa, todo ello previo al Santiago Bernabéu para batirse contra el actual líder de LaLiga EA Sports, el Real Madrid. Ese choque se ha fijado este miércoles para el sábado 20 de diciembre a las 21:00 horas.