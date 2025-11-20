Horario y dónde ver el RCD Espanyol-Sevilla FC: un duelo condicionado por las lesiones

Vuelve LaLiga EA Sports. El fútbol de selecciones cierra hasta el próximo marzo de 2026 y la competición nacional regresa este fin de semana, con un calendario cargado de encuentros hasta el parón navideño. En Cornellà y ante el RCD Espanyol volverá a los terrenos de juego el Sevilla Fútbol Club el próximo lunes.

Se marchó a la última ventana FIFA de 2025 el conjunto de Matías Almeyda con una buena noticia y con tranquilidad, todo ello tras vencer en el Ramón Sánchez-Pizjuán por la mínima a Club Atlético Osasuna gracias a un gol de Rubén Vargas desde los once metros. El suizo junto a su compañero Djibril Sow, es uno de los internacionales que aún no se ejercita con los nervionenses como Gabriel Suazo y Orjan Nyland, siendo los cuatro los que faltan por unirse al grupo.

Trabaja 'El Pelado' en las instalaciones de la ciudad deportiva sevillistas con una enfermería llena que le supondrá un verdadero quebradero de cabeza a la hora de elaborar un once de garantías frente a los de Manolo González en un estadio en el que los nervionenses vencieron el año pasado.

Los de Matías Almeyda quieren recuperar terreno fuera de casa, donde no vencen o puntúan desde la victoria en Vallecas hace casi dos meses. Parece mucho tiempo, pero sólo ha jugado dos más a domicilio en ese intervalo contra Atlético de Madrid y Real Sociedad.

En la tabla está bien ubicado el Sevilla, en novena posición con 16 puntos, a dos del Espanyol, uno de los equipos que ha empezado sorprendiendo en LaLiga y que se sitúa en la sexta plaza. Por tanto, un duelo en el que los sevillistas podrían asaltar o acercarse mucho a los puestos europeos.

Horario del partido entre el Espanyol y el Sevilla

El Real Club Deportivo Espanyol de Manolo González recibirá al Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda en la jornada 13 de LaLiga EA Sports este lunes 24 de noviembre a partir de las 21:00 horas en Cornellà-El Prat.

En los últimos cinco encuentros entre ambos conjuntos en tierras barcelonesas, el Sevilla ha logrado ganar en cuatro de las últimas cinco visitas. El año pasado se impuso con un doblete de Dodi Lukebakio. Campo talismán en el que Almeyda querrá continuar buena racha histórica en los enfrentamientos más recientes.

Dónde ver por televisión el RCD Espanyol-Sevilla FC

El encuentro entre el Real Club Deportivo Espanyol de Manolo González y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Tras el choque con los periquitos, el conjunto de Almeyda se las verá con el Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el primer derbi de la temporada, fijado para el domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas.