Isaac Romero reafirma su compromiso con el Sevilla: "Tengo muchos sueños por cumplir"

Isaac Romero, delantero del Sevilla Fútbol Club, ha entrenado esta mañana al margen y ya ultima su recuperación. A principios de noviembre sufrió una lesión en el aductor de la pierna derecha y ya este jueves ha estado sobre el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Trabaja para llegar al duelo del lunes contra el Espanyol, no piensa en reservarse para el derbi en Nervión de la semana siguiente.

Isaac, con buenas sensaciones

"La verdad es que cada día me encuentro mejor, con mejores sensaciones. Estoy trabajando duro para volver con el grupo lo antes posible. Esperemos que en estos días pueda integrarme con ellos para ayudarlos lo que pueda".

"Estoy trabajando para estar cuanto antes. Esperemos que sean estos días para poder ir con el equipo y que cuente conmigo el míster para el partido contra el Espanyol. Yo intentaré hacer todo lo posible para que así sea y que pueda contar conmigo para estar con ellos".

Alcanzar puestos europeos

"Siempre es un orgullo estar en los puestos de arriba de la tabla, pero ahora mismo solo estamos concentrados en el partido, que son tres puntos importantes y ahora mismo solo pensamos en ganar allí".

Contento con Almeyda

"Me siento muy bien, la verdad. Creo que este año estoy superfeliz, creo que es diferente todo. Hemos llegado a construir una piña muy grande dentro y fuera del vestuario y la verdad que también con la ayuda de Matías y de todo el cuerpo técnico que están ahí día a día encima de nosotros nos ayudan mucho y la verdad que personalmente me encuentro muy contento y feliz por el grupo que hemos formado. Pienso que estamos más unidos que el año pasado, por ejemplo, creo que hemos construido una familia muy grande, creo que los más veteranos somos casi todos de la misma edad, entonces eso también te lleva a construir grandes cosas. Puedes hablar más de la vida de cada uno y todas esas cosas y la verdad que pienso que hemos construido una gran familia y creo que poco a poco lo estamos demostrando y todo está yendo súper bien".

La relación entre Akor Adams e Isaac Romero

"Al final Akor es una gran persona, es muy cercano a todos y bueno, nos ayudamos mutuamente a competir el uno con el otro, intentamos hacer los máximos goles posibles para ayudar al equipo y creo que estamos trabajando bien para que así sea. Y bueno, la otra pregunta, pues no, al final a él siempre le voy a desear lo mejor por lo que te he dicho, al final es una pena que se vaya tanto tiempo porque me quedaría yo solo, pero bueno, yo intentaré seguir trabajando como vengo haciendo este tiempo y al final no me queda otra que estar ahí para el equipo y ayudarlo en todo lo que pueda".

Isaac Romero celebra su gol contra el Barcelona durante el partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Ramón Sánchez-Pizjuán. / Julio Muñoz / EFE

"Intentaré ayudar al equipo con goles"

"Siempre trato de hacer todos los goles posibles porque al final es lo que me piden, aparte de trabajo y sacrificio para el equipo, también tengo que ayudar con la aportación de goles y bueno, intento trabajar día a día para mejorar las finalizaciones y todas esas cosas que bueno, poco a poco me estoy encontrando mejor haciendo esos ejercicios y creo que intentaré ayudar al equipo con goles y bueno, estoy contento porque el año pasado en esta fecha no tenía apenas goles y ya tengo tres este año y estoy muy contento por eso".

Isaac habla sobre las lesiones del Sevilla "Son cosas que pasan en este mundo del fútbol, creo que son cosas normales que al final pues un jugador seleccione por lo que sea, pero bueno, no sé decirte a qué se debe o a lo que no se debe, pero bueno estamos ahí recuperándonos para intentar estar lo antes posible".

Isaac se quiere quedar en el Sevilla

"Creo que el club está abierto a escuchar todo tipo de ofertas por todos los jugadores, pero yo siempre he tenido claro que me quiero quedar aquí, que estoy contento aquí, que tengo mucho que dar a este club y bueno, estoy como te he dicho contento aquí, tengo que dar mucho y aún me quedan cosas que dar y tengo muchos sueños que cumplir también con esta camiseta".

Respecto a la posible llegada de un delantero en invierno, manifiesta Isaac que "no es una cosa que ni me moleste ni pueda causar algo en mí, yo voy a seguir trabajando igual. Al final si traen a un compañero nuevo es para que aporte al grupo y para que todo vaya mejor, pero yo siempre he trabajado duro y bueno, he intentado ganarme el puesto sea como sea y porque traigan a un compañero nuevo no va a hacer que me venga abajo ni nada al revés".

"El club tiene que escuchar ofertas"

"El club al final tiene que escuchar ofertas por todos los jugadores, ya ellos, pues verán lo que tengan que hacer en cada momento, pero yo personalmente tengo claro que quiero seguir aquí, que quiero ayudar al club a que vuelva a donde tiene que estar y de momento estoy feliz aquí y me quiero quedar aquí".

Centrados en el Espanyol y sin mirar al derbi

"De momento la verdad que no estamos hablando de ello porque estamos pensando ahora mismo en el partido contra el Espanyol, que creo que son tres puntos muy importantes para nosotros ahora mismo. Al final todo el mundo sabe lo que es el derbi en esta ciudad y cómo se vive aquí pero lo que te he dicho de momento estamos pensando en el partido del lunes para hacer todo lo posible para traernos los tres puntos".