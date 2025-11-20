El Sevilla recupera a un internacional clave en su visita al Espanyol

El Sevilla Fútbol Club continuó este jueves con los entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Seis bajas además de varios internacionales aún ausentes han marcado la segunda sesión semanal.

Matías Almeyda trabaja con multitud de lesionados, una enfermería llena que le va a condicionar en demasía el once que ponga en liza en Cornellà el próximo lunes ante el Real Club Deportivo Espanyol. Será la vuelta de LaLiga EA Sports una vez ha concluido el tercer y último parón de selecciones de 2025.

Marcão alivia la enfermería del Sevilla

Marcão ha sido la nota positiva del entrenamiento matinal del Sevilla FC, que ha contado con numerosos jugadores aún en el dique seco. El brasileño se ha ejercitado con el grupo y puede ser de la partida contra los de Manolo Giráldez

Son los casos de los centrales César Azpilicueta, Tanguy Nianzou y Fábio Cardoso, el del mediocentro Lucien Agoumé y el del delantero Isaac Romero, que ha trabajado este miércoles en solitario y apura los plazos para reaparecer, si pudiera este próximo lunes en la jornada 13 del campeonato.

Respecto a los zagueros, el navarro pone sus miras en el derbi, con alguna opción de llegar, mientras que el francés es baja hasta 2026 y del portugués sólo se sabe que tiene molestias.

En la previa de la visita al Atlético confirmó Almeyda que Agoumé no estaba citado por sanción, lógicamente, pero que además tuvo un percance en Anoeta: "Viene de un golpe y se le hizo como una bola de sangre que le intentaron sacar".

Entrenamiento del Sevilla FC del miércoles por la tarde / Sevilla FC

Cuatro internacionales aún no han regresado

De los ocho integrantes de la primera plantilla que fueron con sus selecciones en el parón, cuatro aún no están a disposición del técnico argentino.

El chileno Gabriel Suazo, el noruego Orjan Nyland y los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas. Los cuatro deben regresar en condiciones óptimas.

Los que sí que están ya bajo las órdenes de Matías Almeyda son Nemanja Gudelj, los nigerianos Chidera Ejuke y Akor Adams, y el meta griego Odysseas Vlachodimos.