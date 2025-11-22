Alineación probable del Sevilla ante el Espanyol: dos incógnitas clave en defensa y delantera

El Sevilla Fútbol Club volverá a la acción este próximo lunes. Lo hará en Cornellà-El Prat ante el Real Club Deportivo Espanyol en un duelo en el que los de Matías Almeyda pueden asaltar Europa si vencen a los de Manolo González.

Se presenta el conjunto nervionense con una enfermería en la que cada vez hay menos integrantes. Alexis Sánchez, cuya lesión vislumbraba un escenario más negativo, ya empieza a correr en el césped y se machaca con la idea de ser cuanto antes uno más para el argentino.

Será, por tanto, Almeyda, el que confirme el estado de Alexis y del resto de jugadores en la rueda de prensa dominical antes de volar a Barcelona. También, el que aclare si volver a línea de cinco es una solución efectiva a tantos goles en contra.

¿Castrín o Kike Salas?

Como se ha podido ver a lo largo de la semana, Marcão es uno más para Almeyda, está recuperado y será titular. La duda en la zaga está en quién es el que lo acompañará y defenderá esa portería en la que Odysseas Vlachodimos es indiscutible.

Con José Ángel Carmona descartado para la batalla por acumulación de amarillas, el carril diestro de la defensa será para Juanlu Sánchez. Junto al brasileño en el eje parece que estará Kike Salas. Andrés Castrín ha vuelto a dinámica del primer equipo y puede hacer que el argentino, ante tantas bajas, vuelva a la línea de cinco.

No hay dudas en el lateral zurdo, es el puesto de Gabriel Suazo y no tiene competidor, es el único carrilero izquierdo del Sevilla. Almeyda confía en que eleve su nivel y se acerque al de comienzo de temporada.

🤍❤️



💪🏽 A por el penúltimo entrenamiento antes de volar a Barcelona.#EspanyolSevilla 🎯 pic.twitter.com/mUeaZ3njzS — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 22, 2025

Teniendo en cuenta que sería extraño ver al Sevilla con línea de cinco en Cornellà, el mediocampo lo formarían Djibril Sow y Batista Mendy. El suizo y el francés harán frente a Edu Expósito y Pol Lozano en un escenario muy talismán para los blanquirrojos en sus últimas visitas.

En una tierra ganadora en los envites recientes -un empate y cuatro triunfos figuran en las estadísticas-, para los goles estarán Rubén Vargas en el costado diestro y Alfon González en el izquierdo,- El atacante suizo es capaz de desenvolverse en ambas bandas y por dentro actuando de '10', pero parece que Peque será quien ayude a canalizar el juego ofensivo de los sevillistas.

Isaac Romero ya se ha recuperado, él mismo fue el que el jueves habló sobre su estado: "La verdad es que cada día me encuentro mejor, con mejores sensaciones. Estoy trabajando duro para volver con el grupo lo antes posible. Esperemos que en estos días pueda integrarme con ellos para ayudarlos lo que pueda. Estoy trabajando para estar cuanto antes. Esperemos que sean estos días para poder ir con el equipo y que cuente conmigo el míster para el partido contra el Espanyol. Yo intentaré hacer todo lo posible para que así sea y que pueda contar conmigo para estar con ellos".

Aunque el lebrijano esté disponible, Akor Adams ha vuelto de Nigeria en forma tras convertir ante Gabón. Entre el punta africano e Isaac está una de las dudas del once del Sevilla Fútbol Club ante el Espanyol. La otra reside en Andrés Castrín y una vuelta a la línea de cinco en defensa.