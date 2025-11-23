Alexis lidera los regresos en el Sevilla: en la enfermería sólo está Nianzou

El Sevilla Fútbol Club va viendo con el paso de los días cómo disminuye drásticamente el número de jugadores en la enfermería. Una gran noticia para Matías Almeyda que ha tenido que trabajar sin muchos durante este parón internacional.

Este domingo, en la última sesión semanal previa al partido contra el Espanyol a domicilio, hasta César Azpilicueta se ha dejado ver en el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Nianzou, el único en la enfermería

Hace nueve días comunicaba el Sevilla Fútbol Club la undécima lesión de Tanguy Nianzou: "Sufre una lesión en el bíceps femoral de su muslo derecho, según informan los servicios médicos del Sevilla FC. El central sevillista queda pendiente de evolución". Del parte, lo que se extrae es que puede estar fuera hasta 2026. Por lo tanto, es baja confirmada tanto para el duelo en Cornellà-El Prat como para, seguramente, todos los de diciembre.

El citado César Azpilicueta ya entrena en el césped. Lo hace tímidamente y este domingo saltó al mismo para hacer carrera continua antes de que sus compañeros comenzaran la sesión a las órdenes de Matías Almeyda. El preparador de Azul será quien aporte luz sobre el estado del navarro, que ya ha ido ejercitándose en solitario a lo largo de la semana.

Fábio Cardoso, Marcão, Agoumé y Alexis Sánchez, con el grupo

Además del respiro para 'El Pelado' con el regreso de los ocho internacionales en condiciones de ir citados -no han sucumbido al temido virus FIFA-, Matías Almeyda ya cuenta con jugadores importantes en los entrenamientos. Fábio Cardoso, Marcão, Agoumé y Alexis Sánchez están con el grupo, pudiendo ir los cuatro convocados a Barcelona tras empezar este sábado a entrenar con el grupo.

En el caso del zaguero brasileño, recuperado de una lesión menor, apunta al once junto al portugués o a Kike Salas. Andrés Castrín también puede ser una alternativa e incluso si el argentino barrunta volver a esa línea de cinco atrás.

Isaac Romero, que volvió el miércoles, ya avisó que no se guardaría y él mismo comentó las ganas que tenía de estar en Cornellà: "La verdad es que cada día me encuentro mejor, con mejores sensaciones. Estoy trabajando duro para volver con el grupo lo antes posible. Esperemos que en estos días pueda integrarme con ellos para ayudarlos lo que pueda. Estoy trabajando para estar cuanto antes. Esperemos que sean estos días para poder ir con el equipo y que cuente conmigo el míster para el partido contra el Espanyol. Yo intentaré hacer todo lo posible para que así sea y que pueda contar conmigo para estar con ellos".