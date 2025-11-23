La filosofía de Matías Almeyda: "Vivo el día a día, no pienso más allá del Espanyol-Sevilla"

El Sevilla Fútbol Club tendrá este lunes un importante partido en Cornellà-El Prat contra el RCD Espanyol. Para ello, Matías Almeyda ha entrenado toda la semana recibiendo con el paso de la misma buenas noticias.

Este domingo ha vuelto a contar con Fábio Cardoso, Marcão, Agoumé y Alexis Sánchez, como con Azpilicueta al margen, siendo Nianzou la única baja. Al término de la sesión ha comparecido ante los medios el técnico argentino.

Un Sevilla con sello de Almeyda

"Diría que por momentos sí, por otros no. Sí, digo que tenemos una idea clara de cómo queremos plantear cada partido. La predisposición y veo un vestuario muy bueno, un vestuario donde ellos compiten, se los ve contentos, libres y me interesa mucho que los jugadores sean libres, que puedan dialogar, que puedan expresar lo que sienten. Y bueno, nosotros en nuestro lugar, poder aportarle lo que consideramos que es bueno. Pero bueno, digo que no hemos encontrado esa línea, que yo hablo de una línea media, para mantenerse parecido la gran mayoría de los partidos. Pero sí lo destaco más del lado positivo que del otro".

Análisis de Almeyda sobre el Espanyol

"Hemos hecho el análisis con respecto al rival, más todo lo que el rival pueda desarrollar que nosotros no hayamos visto, porque el fútbol es así, a veces mirás y no ves. Esperemos haber visto lo que va a suceder, sabiendo que es fútbol, y consideramos que todos los partidos de esta liga son muy parejos y son todos difíciles. Entonces, bueno, vamos con ganas de ir a buscar lo que pretendemos".

Manolo González y un Espanyol revelación

"No tengo la posibilidad de conocerlo personalmente, pero sí me informo siempre de los equipos y los entrenadores que voy a enfrentar, voy un poco al historial también de ellos, y lo que más me gustó, por lo que han dicho, es el apoyo que ha recibido de sus jugadores en determinados momentos. Después se ve un equipo que sabe a lo que juega, y es muchísimo eso para un entrenador, y tiene muchas facetas buenas, no solamente el balón parado. Tienen buenos jugadores, tienen un buen sistema, y van marchando bien en el torneo. Entonces vamos a enfrentar a un equipo difícil.

Centrado en el día a día

"Es una expresión de Antonio, y obviamente cada uno va analizando y va proyectando, más allá de lo que hablamos. Está claro que esto es partido tras partido, entonces yo no pienso mucho para adelante, sino pienso en mañana. Y de una vez que termine mañana, pensaré en el que viene. Es difícil ponerse metas. Y acá hay que tratar que nuestro club haga un gran papel en el torneo, que siga creciendo como equipo, que los jugadores sigan creciendo ellos individualmente y colectivamente, porque eso primero va a hacer que haya estabilidad para nosotros, y desde ese lugar va a haber serenidad, va a haber más claridad, y ver con todo eso hasta dónde llegamos. Pero yo vivo el día a día, esa es mi realidad".

"Son todas finales las que estamos jugando. Y no, como les dije, yo realmente no pienso mucho más allá que no sea la preparación del partido que me toca. Este partido me toca. Deseo que sean muchísimos más. Entonces, mi foco está puesto en el partido de mañana. No miro la tabla, no miro quién está arriba, quién está abajo. No, necesitamos hacer puntos. Necesitamos que el equipo compita de una buena manera y desde ese lugar poder tener chances de conseguir lo que vamos a buscar".

Altas y bajas del Sevilla ante el Espanyol

Caso Nianzou: "Es un jugador importante"

"Hemos recuperado bastante a los muchachos que estaban con algunos problemas físicos. Ya prácticamente los tenemos a todos. Y lo de Nianzou fue después del partido, al segundo entrenamiento creo, terminó la práctica con una molestia y una vez que lo analizaron salió que tenía algo. Bueno, están ahí analizando, a ver de hacer algún estudio más específico, por qué se provocan tantas lesiones en su cuerpo, y ya ahí a mí me excede. Soy entrenador, no doctor ni quinesiólogo, no me dio el tiempo ni las ganas para hacerlo. Pero es una pena porque es un jugador importante, un jugador que cuando está en cancha se lo ve bien, se lo ve fuerte, rápido, y es muy joven para tantas lesiones. Entonces estamos buscando la manera, hemos achicado el entrenamiento, le cambiamos un montón de ejercicios, los profes en los gimnasios también, en el gimnasio lo manejan desde otro lugar para sacarle cargas. Y todavía no hemos dado con eso de que él pueda tener una continuidad de trabajo. Se hará algún análisis especial seguramente".

Estado de Alexis Sánchez

"Nosotros, por intermedio de este diálogo con el doctor, la parte de los quinesiólogos, de nuestros profes, y vamos manejando el tema del día a día con respecto a las cargas, a los minutos, al kilometraje, al tema de velocidad, a los cambios de ritmo, pero es fútbol. Entonces, muchas veces cuidamos y yo bajando en medio de la cama me he desgarrado. Está bien que estaba grande, ¿no? Pero nunca se sabe. Uno los puede proteger, cuidar, y después cada físico en esto se manifiesta de diferentes maneras. Pero sí los vamos cuidando porque son importantes para nosotros. Vienen bien, vienen bien".

Agoumé, listo

"Bien, bien. Se recuperó bien. Si bien estuvo varios días parado por ese golpe que sufrió, y ya está a disposición. Se incorporó hace poquitos días al grupo y por ahora no viene sintiendo nada, que es lo importante".

Fábio Cardoso, Marcao e Isaac

"Algunos sí, otros no. Vamos a sorprender un poco".