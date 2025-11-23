Previa Espanyol-Sevilla: Matías Almeyda recupera piezas y afina el plan para vencer Cornellà y dormir en Europa

El Sevilla Fútbol Club aterriza en Cornellà-El Prat con sensaciones mejores que hace un mes, pero también con un matiz importante: César Azpilicueta, Isaac Romero y Tanguy Nianzou son baja para el duelo contra el Espanyol. José Ángel Carmona tampoco viaja a Barcelona al cumplir ciclo de amonestaciones.

Pese a ello, Matías Almeyda sí podrá contar con varios regresos de peso que cambian por completo la estructura del equipo.

Un Sevilla reforzado: vuelven Marcão, Cardoso, Agoumé y Alexis Sánchez

Almeyda por fin ha tenido una semana “normal” de trabajo. En ella ha recuperado a Alexis Sánchez, Marcão, Fábio Cardoso y Lucas Agoumé, todos ya integrados en la dinámica del grupo y listos para viajar. Son cuatro piezas que devuelven competencia interna y opciones tácticas en defensa, mediocampo y ataque. El técnico argentino, con el brasileño y el portugués en la convocatoria podrá formar una defensa más cercana a la habitual.

Convocatoria del Sevilla FC para el partido de la jornada 13 de LaLiga contra el Espanyol / Sevilla FC

Azpilicueta, Isaac y Nianzou, las bajas por lesión

Aunque Azpilicueta ha pisado césped estos días, aún no está para entrar en convocatoria. La evolución es positiva, pero insuficiente para un partido de alta exigencia física.

En el caso de Isaac Romero, el delantero se veía listo e incluso había mandado mensajes de optimismo esta semana, pero finalmente no llegará a tiempo.

La ausencia más sensible sigue siendo Nianzou, cuya lesión en el bíceps femoral podría dejarlo fuera hasta 2026. Almeyda lamentó su situación y admitió que el club está investigando por qué sufre tantos problemas musculares.

Matías Almeyda se centra en el Espanyol

El entrenador del Sevilla repite lo que ya es su sello: foco absoluto en cada partido, sin mirar la clasificación ni hacer cálculos. "Vivo el día a día. Necesitamos competir bien y sumar. Son todas finales", explicó tras la última sesión. Almeyda reconoce que el equipo muestra tramos de la idea que persigue aunque aún falta encontrar esa regularidad que él llama "la línea media".

Matías Almeyda destacó la dificultad del Espanyol: "Hemos hecho el análisis con respecto al rival, más todo lo que el rival pueda desarrollar que nosotros no hayamos visto, porque el fútbol es así, a veces mirás y no ves. Esperemos haber visto lo que va a suceder, sabiendo que es fútbol, y consideramos que todos los partidos de esta liga son muy parejos y son todos difíciles. Entonces, bueno, vamos con ganas de ir a buscar lo que pretendemos".

Con 16 unidades, el Sevilla está a sólo dos de su rival de este lunes, por lo que una victoria podría permitirles dormir en puestos europeos.

Un Espanyol revelación que llega en plena confianza El equipo de Manolo González está siendo una de las sorpresas agradables de esta temporada. Ordenado, reconocible y con un vestuario que cree en su entrenador. El conjunto periquito se marchó al parón por selecciones sexto con 18 puntos, uno más que el Getafe, todo a pesar de perder fuelle en las últimas fechas. Tras ganar en casa del Real Oviedo (0-2) y de vencer al Elche (1-0), cedió ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza (2-1) y cayó frente al Villarreal en Cornellà-El Prat (0-2). Frente a su público sólo han ganado uno de los últimos cuatro partidos disputados y dos de los cinco celebrados -dos triunfos, un empate y dos derrotas-.

Horario y dónde ver por televisión el RCD Espanyol-Sevilla FC

El encuentro entre el Real Club Deportivo Espanyol de Manolo González y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports en Cornellà-El Prat, será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto este lunes 24 de noviembre a partir de las 21:00.