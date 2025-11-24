Crónica Espanyol-Sevilla: Un buen Sevilla cae en Cornellà y pierde a Januzaj y Vargas antes del derbi (2-1)

El cierre de la jornada 13 de LaLiga EA Sports tuvo lugar en Cornellà-El Prat con el duelo entre Espanyol y Sevilla. Ambos llegaban en un buen momento de la temporada, situados en la zona noble de la tabla y con la intención de definir el rumbo de la misma. Matías Almeyda, por bajas, alineó un nuevo once inédito en el que Castrín volvió al eje de la zaga con Marcão, recuperado de lesión, y en el que tanto Alexis como Agoumé se quedaron en el banquillo en su vuelta a una citación.

Hubo en los prolegómenos recuerdo para Xavier Azkargorta, conocido entrenador vasco que logró clasificar a Bolivia al Mundial de 1994 en Estados Unidos.

Empezó con brío el duelo en el templo espanyolista, con un conjunto de Manolo González que le metió mucha intensidad y ritmo en los primeros cinco minutos y que en los mismos pudo adelantarse en el marcador. El primero en tenerla fue Kike García en el 3' en un balón que protegió con el cuerpo en el costado del área, se internó, se fue largo el esférico y Sow se la regaló para que gozara de una ocasión clara que echó fuera por poco.

Tres más tarde fue Marcão el que facilitó una clarísima al romper un fuera de juego, pero Pere Milla erró con todo a favor ante un Vlachodimos que se hizo grande.

El Sevilla tuvo las mejores ocasiones del primer tiempo

Prácticamente ahí terminó el Espanyol, cambiando por completo el Sevilla el guion del encuentro. Desde un lejano disparo que se fabricó Akor Adams y sacó Dmitrovic llegó una sucesión de oportunidades que no encontrarían premio al descanso.

Sería Vargas el que a bocajarro la tendría tras el córner que provocó el nigeriano con su tiro, sacándola Edu Expósito como puso. Peque la estrelló en el 17' en el palo y en el 20 el mismo catalán, el más activo de los nervionenses en ataque, pudo igualar de cabeza, pero Marko Dmitrović iba a ser el protagonista de la primera mitad.

Se acercaba al gol el conjunto de Almeyda, que iba a sufrir el primer revés del partido con la lesión de Adnan Januzaj, quien tras un lance con Carlos Romero notó algo muscular detrás de su muslo izquierdo. Ello obligó al cuerpo técnico sevillista a activar a Ejuke y Alfon, entrando el nigeriano pasada la media hora cuando ya no podía más el belga. Justo antes de la sustitución fue Castrín el que metió un pie providencial para mantener el 0-0 y que Kike García no se quedara con Vlachodimos.

El parón por la lesión no impidió que el Sevilla cesara en buscar decididamente el 0-1, en ser mejor y en ver cómo no le señalaba Sesma Espinosa un penalti de El Hilali a Vargas por un rodillazo que le cortó la carrera en el área.

Marko Dmitrović, de dulce, le sacaría un pie providencial ya vencido a Suazo tras un contragolpe que aclaró Akor Adams y organizó Peque. El mismo guardameta serbio se hizo grande ante el ariete nigeriano justo después.

No vinieron solas las malas noticias en la reanudación para los de Matías Almeyda. Tras el paso por vestuarios anotaría el 1-0 Pere Milla, que remató de cabeza a placer en el segundo palo un centro de Dolan en el que Juanlu perdió por completo la marca del atacante del Espanyol.

Omar el Hilali en acción con Rubén Vargas durante el partido de Liga española entre el RCD Espanyol y el Sevilla FC en el estadio RCDE. / Alejandro García / EFE

Pere Milla adelanta al Espanyol y Vargas se lesiona

Con Januzaj fuera, resistiéndose el merecido gol y encajando uno, sólo le faltaba a la noche del Sevilla que Rubén Vargas tuviera que irse lesionado en el 54'. Fue a rematar y se quedó seco, echándose la mano atrás y notando como el belga que algo pasaba. Ambos, con gestos de contrariedad y con un derbi a las puertas, tuvieron que dejar Cornellà-El Prat, con imagen desolada en el banquillo.

Los varapalos no influyeron en una actuación coral de los de Matías Almeyda muy seria a domicilio. Al gol se repuso con juego y ocasiones y con un Chidera Ejuke muy activo que rozó el empate en varias ocasiones. Con golpeos lejanos potentes, alguno que atajó Dmitrović y con Alfon también probando suerte sin que quisiera el cuero hacer justicia a lo visto.

Merecía el 1-1 el Sevilla y llegaría el 2-0. Un saque rápido y una pérdida de Lucien Agoumé terminó en las botas de Roberto Fernández, que pilló algo adelantado a Vlachodimos y la puso en la escuadra para hacer el segundo del Espanyol. Fue en el 84' y dos más tarde Marcão con la ayuda de Leandro Cabrera anotaría a la salida de un córner para abrir de nuevo la oportunidad al empate de los nervionenses.

Con todo decidido tras los seis minutos de descuento provocó Alfon una falta al borde del área que señaló el colegiado. Asumió Alexis Sánchez el golpeo, pero para cederla en corto a Gudelj, quien le pegó con el alma y la estrelló en la mano de un zaguero espanyolista, sin que Miguel Sesma y Pizarro Gómez entendieran que fuera pena máxima.

Una derrota dura para el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, que mereció en muchas fases del encuentro empatar ante el Espanyol y que volverá a la capital andaluza de vacío y sin dos jugadores de ataque como Adnan Januzaj y Rubén Vargas. 'El Pelado' tendrá que resetear a los suyos y centrarse en el derbi del 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán.