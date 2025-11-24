Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Espanyol en Cornellà

El Sevilla Fútbol Club cayó derrotado en Cornellà-El Prat ante el RCD Espanyol por 2-1. Un duelo que pudo abrir el cuadro de Manolo González en el comienzo y que se topó con Vlachodimos cambió radicalmente tras dicha acción y fueron los de Matías Almeyda quienes se marcharon al descanso con la sensación de haber podido irse por delante.

El paso por el descanso le sentó bien al conjunto periquito, que hizo el primero en un grave despiste de Juanlu y el segundo tras una pérdida de Akor Adams.

Las notas del Sevilla Fútbol Club

Matías Almeyda (5): su Sevilla tuvo protagonismo en Cornellà y gozó de las mejores oportunidades. Fue valiente en el planteamiento, pero los errores propios volvieron a condenarlo. Un despiste grave de Juanlu propició el de Pere Milla y una pérdida de Akor Adams el segundo de Roberto Fernández. Así es muy difícil.

Titulares

(6) Odysseas Vlachodimos: en el minuto 6 le sacó un mano a mano providencial a Pere Milla para mantener vivo al Sevilla y empezar desde ahí a mandar en el partido. Nada que hacer en los goles.

(3) Juanlu Sánchez: se quedó dormido en el 1-0 y se despistó permitiendo a Pere Milla cabecear sólo en el segundo palo. Varias pérdidas fáciles y otra actuación muy en entredicho.

(5) Andrés Castrín: muy seguro al lado de Marcao, sin complicarse y sin estridencias. Aseado y sin cometer errores, que ya es mucho en una defensa muy propicia al fuego amigo.

(5) Marcao: se quedó anclado en la clarísima ocasión que desperdició Pere Milla en el minuto 6 y que salvó Vlachodimos. Un error grave del que se repuso y terminó realizando un partido serio en el que cabeceó para ayudar en el 2-1 en propia de Cabrera y rozando el 2-2 en el descuento en otro cabezazo. A veces se desconcentra y deja espacios en la zaga.

(5) Gabriel Suazo: Dmitrovic se puso el traje de gala para inventarse una parada con el pie, muy firme, ya casi vencido y negarle un gol a Suazo que hubiera sido el 0-1. Mejor mientras tuvo a Vargas por delante en la fase de creación.

(5) Batista Mendy: estuvo serio en la medular, bien posicionado y quizás con el pero de haber participado poco en el apartado ofensivo. Bien en la resta.

(4) Djibril Sow: metió en un lío al Sevilla en el minuto 3 por un despeje sin tensión del que se libró por el fallo de Kike García. Se rehizo y ayudó a que el Sevilla fuera capaz de contener al Espanyol.

(Sc) Adnan Januzaj: en el minuto 25 sintió un dolor atrás en el muslo izquierdo que le impidió continuar pasada la media hora. Ejuke entró por él. Duda para el derbi.

(7) Peque Fernández: eligió bien las opciones, por dónde transitar en los espacios libres del Espanyol y haciendo daño a la contra tanto en golpeos desde fuera -estrellándola en el palo- como incluso en un cabezazo que le sacó Dmitrovic

(5) Rubén Vargas: la mala suerte se cebó con él y en el 54' tuvo que dejar su sitio a Alfon marchándose lesionado. Hasta entonces había sido importante en el ataque junto a Peque en la generación de ocasiones del Sevilla. Duda para el derbi. Le hicieron penalti en la primera mitad.

Tyrhys Dolan, del RCD Espanyol, y Rubén Vargas, del Sevilla FC, en acción durante el partido de fútbol de la liga española, La Liga EA Sports, disputado entre el RCD Espanyol y el Sevilla FC en el estadio RCDE. / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

(3) Akor Adams: en el momento que hay que rematar siempre le falta ese olfato para ganar el duelo y poder golpear. Desde fuera se sacó un gran disparo con el que obligó a Dmitrovic a despejar a córner y desde ahí el Sevilla creció en ataque, pero él no suele estar en el sitio. Perdió el balón del 2-0 por esa gran dificultad que tiene lejos de área.

Suplentes

(6) Chidera Ejuke: el más destacado del ataque desde que salió, con acciones individuales de nivel y varios disparos muy peligrosos. Le faltó a veces combinar y no querer terminar tras hacer esfuerzos en dichas acciones.

(5) Alfon González: salió en el segundo turno por el lesionado Vargas y demostró su olfato de cara al área rival.

(4) Lucien Agoumé: Intrascendente en los 15 minutos que jugó. No mejoró al Sevilla.

(5) Alexis Sánchez: en su vuelta no estuvo del todo acertado. Quiere pero de momento no puede. Lo importante para el Sevilla es que ha regresado.

(4) Nemanja Gudelj: la tuvo en la última acción en una falta que botó en corto Alexis y él remató, pero acabó estrellado el balón en el Espanyol. Debió ayudar más a contener con el 1-0 y apenas aportó al juego colectivo.