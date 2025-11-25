El Sevilla FC organiza un entrenamiento de puertas abiertas antes del derbi: horario y cómo sacar las entradas

Se acerca El Gran Derbi y el equipo sevillista quiere meter la ilusión a todos los aficionados en un partido tan importante para la ciudad. El conjunto de Matías Almeyda viene de cosechar una derrota tras un gran encuentro ante el RCD Espanyol con multitud de ocasiones que no se vieran refrendadas en el marcador.

Durante toda la semana, el conjunto de Nervión preparará la cita con especial relevancia en una cita tan marcada en el calendario liguero. En la víspera del encuentro, el Sevilla FC abrirá las puertas del Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo sábado 29 de junio a partir de las 11.00 horas, aunque la sesión comenzará a las 12.00 horas.

Cómo sacar las entradas

La entidad ha informado de que el acceso será gratuito para todos los públicos, aunque será imprescindible disponer de entrada digital para poder ocupar un asiento en el estadio. Los socios del club contarán con preferencia para obtener estas localidades desde este martes a las 12.00 horas y hasta el viernes a la misma hora, con un máximo de cuatro entradas por abonado. Una vez concluida esta ventana exclusiva, el sistema se abrirá también al público general, igualmente sin coste.

Las zonas habilitadas inicialmente serán Preferencia y la Grada Baja de Gol Norte, si bien el club no descarta abrir otros sectores —como la Grada Alta de Gol Norte o la Grada Baja de Fondo— en función de la demanda y la afluencia de aficionados.

Para atender posibles incidencias, las taquillas físicas del estadio permanecerán operativas el mismo sábado desde las 10.00 horas. El Sevilla FC recuerda que no se permitirá el acceso al estadio sin una entrada válida, incluso tratándose de un acto gratuito.

Con esta jornada abierta, el sevillismo volverá a arropar a su plantilla en un ambiente de comunión previo al duelo más esperado de la temporada.