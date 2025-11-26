Azpilicueta acelera y se apunta al derbi: la gran noticia en el Sevilla

La jornada del miércoles dejó varios titulares en el Sevilla Fútbol Club. A primera hora, el club comunicó que Gabriel Suazo sufre una lesión en el sóleo que lo apartará de los terrenos de juego entre dos y tres semanas. El chileno se une así a Adnan Januzaj y Rubén Vargas, todavía convalecientes tras el duelo del lunes frente al Espanyol y cuyos partes médicos los emplazan para un tiempo de baja superior.

No sólo el comunicado de Suazo marcó la actividad en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde la mañana transcurrió entre ausencias, regresos y alguna que otra sorpresa.

Sin Gudelj y con Agoumé, Mendy e Isaac

La baja más llamativa en la segunda sesión de la semana fue la de Nemanja Gudelj. El capitán del Sevilla realizó trabajo individualizado y su presencia en el derbi del domingo se complica para el inicio una vez que Matías Almeyda ha ido recuperando a bastiones en la medular en los últimos días como Lucien Agoumé y Batista Mendy, el doble pivote más utilizado por 'El Pelado'.

Los dos franceses, Agoumé y Mendy, completaron el entrenamiento sin restricciones, consolidando su candidatura para ocupar un lugar en el once del técnico nervionense. También continúa dando pasos adelante Isaac Romero, quien no entró en la última convocatoria a pesar de ser él mismo quien se veía para ayudar al equipo en Cornellà.

Contra el Betis, el canterano sevillista podría tener minutos en un encuentro clave para las aspiraciones nervionenses por seguir puntuando en casa con mayor frecuencia. El lebrijano, si está en condiciones, debe ser titular, más tras ver el nivel de Akor Adams frente al Espanyol.

Azpilicueta se apunta al derbi

La nota positiva del día llegó con el regreso de César Azpilicueta a la dinámica del primer equipo. El defensa navarro, pieza fundamental desde su llegada, ha visto frenada su continuidad por diferentes problemas físicos, pero todo indica que vuelve a tiempo para el derbi. Con Marcao como único central plenamente asentado, lo natural sería que el de Zizur Mayor formara pareja con él el domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En la zaga tendrá Almeyda que buscarle reemplazo a Gabriel Suazo. Puede desplazar a José Ángel Carmona, mover a Azpilicueta o jugar en línea de cinco con Alfon de carrilero.

Otro nombre propio fue el de Tanguy Nianzou, protagonista de una reaparición inesperada. Aunque su regreso estaba previsto para comienzos de 2026, el central francés ya realiza carrera continua sobre el césped, acortando plazos con respecto a las previsiones iniciales. Su historial médico invita a la prudencia, pero el cuerpo técnico confía en poder recuperar la mejor versión de un futbolista que, de momento, no ha logrado ofrecer el rendimiento esperado desde su llegada.

"Estamos ahí analizando, a ver si hacen algún estudio más específico, por qué se provocan tantas lesiones en su cuerpo. Ahí a mí me excede, yo soy entrenador, no doctor ni quinesiólogo, no me dio el tiempo ni las ganas para hacerlo. Pero es una pena porque es un jugador importante, un jugador que cuando está en cancha se lo ve bien, se lo ve fuerte, rápido, y es muy joven para tantas lesiones. Todavía no hemos dado con eso de que él pueda tener una continuidad de trabajo. Se hará algún análisis especial seguramente", manifestó el técnico del Sevilla Fútbol Club en la pasada previa ante el Espanyol.