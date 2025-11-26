Lesión de Vargas, Suazo y Januzaj: parte médico, qué tienen y cuántos partidos se perderán con el Sevilla

Malas noticias para el Sevilla FC. Tres futbolistas del Sevilla FC se perderán el derbi del próximo domingo. Rubén Vargas, Januzaj y Gabriel Suazo sufren lesiones musculares que le alejarán de los terrenos de juegos durante las próximas semanas, según ha confirmado el propio club.

Tanto el extremo suizo como el belga tuvieron que ser sustituidos en el encuentro frente al RCD Espanyol. Ambos se realizaron las pruebas médicas pertinentes para conocer el alcance de las lesiones sufridas en Cornellá. El propio club informó el peor de los pronósticos: "Adnan Januzaj y Ruben Vargas, que tenían que ser sustituidos en el encuentro de ayer ante el RCD Espanyol, sufren ambos una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo".

Bajas importantes en el Sevilla FC

Vargas tuvo que ser sustituido en la segunda mitad por Alfon tras notar la lesión. El ex del Augsburgo estaba siendo el jugador más desequilibrante del conjunto sevillista con multitud de acciones en el área contraria. Incluso, estuvo a punto de provocar un penalti que el árbitro, incomprensiblemente, ni fue a verlo al VAR tras el claro golpe en el muslo del suizo.

No fue el único que tuvo que marcharse del terreno de juego. Januzaj tuvo que ser sustituido en el minuto 30 por unas molestias en el muslo.

Otras de las bajas de última hora ha sido el lateral chileno Gabriel Suazo. Esta lesión ha sido un jarro de agua fría para el técnico argentino. Se trata de un contratiempo muy importante para Almeyda que tendrá que buscar rearmar esa banda izquierda para las próximas jornadas. Las principales soluciones pasan por Oso o Kike Salas en el lateral izquierdo y Ejuke o Alfon en el extremo.

Parte médico del Sevilla FC

El Sevilla FC ha confirmado a través de su página web que "Adnan Januzaj y Ruben Vargas, que tenían que ser sustituidos en el encuentro de ayer ante el RCD Espanyol, sufren ambos una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, según informan los servicios médicos del Sevilla FC, quedando pendientes de evolución.

Por su parte, Gabriel Suazo sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda detectada tras el partido ante el RCD Espanyol, según informan los servicios médicos del Sevilla FC. El chileno queda pendiente de evolución.

Qué tiene y cuántos partidos se perderá

El tiempo estimado de la lesión de Vargas oscila entre cuatro y cinco semanas de baja, pudiendo regresar a principios de enero si los plazos más optimistas se cumplen. Los mismos plazos se manejan para el Januzaj que podrá regresar a principios del próximo año.

Con total seguridad, el extremo se perderá los partidos ligueros frente a Real Betis, Extremadura (Copa del Rey), Valencia CF, Real Oviedo, Real Madrid, Levante y Celta de Vigo.

Suazo estará apartado unas dos semanas aproximadamente por la lesión sufrida en el sóleo. Podrá regresar ante el Real Oviedo o Real Madrid con total seguridad.