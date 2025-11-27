Azpilicueta aprieta para llegar al derbi con el Sevilla y Gudelj reaparece con el grupo

El Sevilla Fútbol Club continúa su preparación para el primer derbi de la temporada. Será este domingo 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario en el que un día antes se ejercitará el equipo de Matías Almeyda en una sesión a puertas abiertas para dar el último aliento al conjunto nervionense.

Para llegar al 100% ese sábado trabaja César Azpilicueta, que reapareció en la dinámica grupal el pasado miércoles y ha sumado una más en el presente y gélido entrenamiento matinal de los sevillistas en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Azpilicueta mira al derbi en una sesión a la que se incorpora Gudelj

Fue el pasado 20 de octubre cuando el defensa navarro del Sevilla se tuvo que marchar lesionado en el minuto tres del partido en Nervión ante el Mallorca. Tras el duelo se supo que el de Zizur Mayor sufrió una lesión en los aductores del muslo izquierdo.

Se estimó que iba a estar en el dique seco entre dos y tres semanas, volvió para ayudar al equipo en la primera parte en el Metropolitano y una lesión en el sóleo de la pierna derecha le privó de jugar un choque especial para él frente a Osasuna y estar también en Cornellà a la vuelta del último parón internacional.

Para el derbi nadie lo para. Azpilicueta acumula con la de esta mañana dos sesiones consecutivas y seguirá su proceso para jugar contra el Betis y poner orden en una defensa cuyos errores suelen condenar, muy a menudo, los planes de Matías Almeyda en los diferentes encuentros.

Gudelj quiere seguir derribando récords

Otro de los que quiere disputar el derbi es Nemanja Gudelj. El serbio, si es de la partida contra los de Pellegrini, se convertirá en el quinto extranjero del Sevilla con más derbis, sumando un total de diez e igualando a dos leyendas sevillistas como Kanouté y Banega. Por delante, seguirían Daniel Alves, con 12, y Achucarro, Diéguez y Rakitic con 16.

El capitán sevillista se ha ejercitado como uno más y ha dejado atrás ese proceso de reparto de cargas tan habitual en las primeras sesiones semanales tras los partidos. Ello, no le confiere al veterano centrocampista la titularidad, puesto que Lucien Agoumé ya está listo para formar dupla en la medular junto a Batista Mendy. Los dos franceses estarán de inicio, igual junto a otro compañero.

Nianzou, Suazo, Januzaj y Vargas, descartados

Además de Tanguy Nianzou, que ya hace trabajo en solitario en las instalaciones sevillistas, y quiere reaparecer antes de 2026, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Rubén Vargas son las bajas con las que cuenta Matías Almeyda para el derbi.

"Gabriel Suazo sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, algo que detectaron los servicios médicos del Sevilla tras la derrota ante el Espanyol, partido en el que también cayeron Adnan Januzaj y Rubén Vargas, ambos sustituidos por lesiones en el bíceps femoral del muslo izquierdo. El lateral chileno tiene para dos o tres semanas mientras que el belga y el suizo puede que tarden más en estar de vuelta junto al grupo.