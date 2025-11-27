Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gran Derbi

Horario y dónde ver el Sevilla Fútbol Club-Real Betis Balompié: el primer derbi de la temporada se juega en Nervión

El conjunto sevillista de Matías Almeyda se enfrentará a los verdiblancos de Manuel Pellegrini en la jornada 14 de LaLiga EA Sports

Dodi Lukebakio y Natan de Souza, jugadores de Sevilla FC y Betis, en acción durante el último derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Dodi Lukebakio y Natan de Souza, jugadores de Sevilla FC y Betis, en acción durante el último derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán. / Julio Muñoz / EFE

El Gran Derbi ya ha llegado. Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié se verán las caras por primera vez en la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El duelo entre ambos será el domingo 30 de noviembre en Nervión, al que los de Matías Almeyda y Manuel Pellegrini llegan con el único objetivo de ganar, más allá de lo emocional, por seguir su senda en LaLiga EA Sports.

El conjunto nervionense se presenta en el derbi sevillano con una sola victoria en sus últimos cinco partidos del campeonato, ante Osasuna en el Sánchez-Pizjuán en el último encuentro en casa, y en el más reciente cayó en Cornellà frente al Espanyol en un choque en el que no sólo los tres puntos se quedaron en el camino.

La derrota vino acompañada de secuelas en el apartado médico, que han dejado a los de Almeyda sin Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Rubén Vargas, que acompañarán a Tanguy Nianzou en el capítulo de los ausentes por lesión. Con el carril izquierdo al completo afectado, 'El Pelado' tendrá que inventarse un once de circunstancias como le ha venido ocurriendo a lo largo de toda la temporada.

Si el Sevilla llega en undécima posición en la tabla con dieciséis puntos, el Betis lo hace en la quinta con 21, pero la lucha por la Champions League y por el cuarto puesto cada vez está más lejos. En parte, porque atendiendo a los cinco encuentros más recientes ha ganado los mismos que su rival del domingo, uno, empatando tres y perdiendo otro. En Liga, el Betis ha ganado uno lejos de La Cartuja y ha empatado cinco.

Como a Almeyda también le pasó a Pellegrini en la última cita. Los verdiblancos, el día de la renovación sorpresa de Isco, se midieron al Girona el pasado domingo, no pasaron del empate, perdieron por lesión a Héctor Bellerín y Giovani Lo Celso -el rosarino es duda- y por roja a Antony.

El conjunto heliopolitano ha presentado ya recurso ante el TAD al tiempo que ha solicitado la suspensión cautelar de la sanción hasta que el tribunal decida sobre el fondo de la cuestión, debiendo resolver el TAD este viernes sobre la solicitud de dicha cautelar. Por el momento, el de Osasco es baja y con ello cuenta 'El Ingeniero' salvo que reciba una buena noticia en las próximas horas.

Horario del partido entre el Sevilla y el Betis

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda recibirá al Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini en la jornada 14 de LaLiga EA Sports este domingo 30 de noviembre a partir de las 16:15 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los blanquirrojos llegan con un encuentro ganado de los últimos cinco con los verdiblancos, y respecto a los últimos cinco derbis en Nervión el Sevilla ha ganado en 3, incluyendo el de la pasada campaña con un gol de Lukebakio de penalti, y ha empatado dos ante el Betis, que no vence a domicilio a los nervionenses desde el 6 de enero de 2018. Los guarismos más recientes, a favor de los sevillistas como locales.

Dónde ver por televisión el Sevilla Fútbol Club-Real Betis Balompié

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange), Movistar LaLiga HDR, Movistar+ y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

