Alineación probable del Sevilla ante el Betis en el derbi: Alexis Sánchez, la gran duda de Almeyda

El Gran Derbi ya ha llegado. Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié se verán las caras en la cita más importante para la capital de Andalucía este domingo 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los pupilos de Matías Almeyda llevan desde el martes entrenando en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, siendo la primera una sesión de recuperación que ha dado paso a tres días en los que en las instalaciones sevillistas han vuelto varios jugadores. César Azpilicueta, que se ha cuidado desde la vuelta del parón internacional y no fue a Barcelona a enfrentarse con el Espanyol está listo para la batalla. Como Marcao, que ya confirmó su vuelta en Cornellà, Agoumé, Mendy e Isaac.

Quien no entrenó el miércoles fue Gudelj, por unas gestiones de cargas tras un problema menor en el tobillo que no le ha impedido incorporarse con el paso de los días. Otro que también tiene muchas ganas de llegar es Alexis Sánchez, que se ejercita con normalidad y tuvo unos minutos la pasada jornada.

Almeyda cuenta con cuatro bajas: Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Rubén Vargas.

La duda está en Alexis y en el esquema de Almeyda

Una jornada más estará bajo palos Odysseas Vlachodimos. El meta greco-alemán se ha hecho con la titularidad de forma indiscutible y ha desplazado a Nyland al banquillo y a la Copa del Rey. Ante el derbi no tendrá dudas Matías Almeyda.

La principal novedad estará en la defensa. 'El Pelado' puede partir con cuatro en la zaga o con línea de tres centrales y dos carrileros. Es la principal duda. A priori, no parece que el técnico sevillista vaya a modificar su idea de salir con cuatro, por lo que ante la baja de Suazo será Juanlu quien ocupe el carril diestro de la defensa y José Ángel Carmona el que altere su demarcación habitual para empezar como lateral zurdo. El citado Azpilicueta que está listo formará en el eje con Marcao.

Entrenamiento del Sevilla en la CD José Ramón Cisneros Palacios este viernes / Álex Mérida

Atendiendo a esa línea de cuatro zagueros, Matías Almeyda optará por fortalecer el centro del campo con físico para quitarle el protagonismo al Betis e impedir que tenga posesiones largas. Para ello, Batista Mendy y Lucien Agoumé son seguros e indiscutibles, y junto a ellos parece que actuará Djibril Sow. El suizo será quien tenga mayor libertad en esa línea de tres mediocentros.

Peque también estará en el once, se lo ha ganado a pulso con sus últimas actuaciones. La lesión de Vargas puede desplazarlo a la izquierda, con Chidera Ejuke en el costado diestro del ataque y Akor Adams en la punta. Isaac Romero también está listo, sabe la importancia que tiene el derbi y es canterano, de la casa, pero sus sensaciones físicas serán las que marquen si actúa el nigeriano de inicio o es él quien comienza en la punta de lanza.

Esa es la idea principal y la más lógica que puede poner en práctica el domingo en El Gran Derbi Matías Almeyda, aunque si opta por salir con cinco en la retaguardia puede que entre Alfon como carrilero izquierdo, una solución usada en el inicio liguero, e incluso Alexis Sánchez con ambos esquemas guarda sus opciones de ser titular.