Matías Almeyda: "Me encantaría jugar cinco minutos el derbi para esa revancha"

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla Fútbol Club, compareció ante los medios de comunicación tras el penúltimo entrenamiento semanal antes del derbi sevillano de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El técnico sevillista repasó la actualidad, dio el parte de bajas y analizó y explicó cómo se prepara y se juega un derbi.

El derbi, un partido especial: "Son partidos especiales los derbis, son partidos que uno agradece a la vida de estar en lugares como este, en estos momentos. Y saber que los derbis marcan historia. Entonces, todos son conscientes de lo mismo, todos los quieren ganar y tenemos el mismo pensamiento. Pero sí, trato de disfrutarlo. A la calle no salgo, me quedo en mi casa, así que no sé qué... Seguramente la gente piensa lo mismo, todos quieren ganar. Entonces, son partidos únicos, partidos lindos, es el folclore del fútbol. Son esos partidos que se tienen que jugar con un sentido de pertenencia importante, porque esto es la historia de los rivales de la misma ciudad".

Lesiones de Isco y Amrabat en el Betis: "Vi el partido porque es el rival que vamos a enfrentar y la verdad nunca me alegro cuando pasa algo malo en otro lugar. No deseo el mal a nadie, porque eso te vuelve. Y la verdad que no, ojalá que ellos se recuperen y puedan estar también".

Almeyda recuerda el derbi que jugó en Nervión ante el Betis y perdió 0-3: "Hace 30 años. Ha llovido un poco. Acepto la vida como viene. Y no tengo espinitas. Ninguna. Vivo el día a día y lo que pasó, pasó. Y pasó hace 30 años. En los 30 años me pasaron un montón de cosas buenas después. Y dentro de 30 años te pasan cosas buenas y cosas malas. Pero no es mi partido. Yo soy el entrenador. Soy un afortunado de ser el entrenador. Y deseo que mis jugadores estén a la altura y yo poder estar a la altura para darle las indicaciones correctas para poder ganar un derbi".

En qué aspecto se fija más Almeyda de cara al derbi: "Lo vivo desde un lugar bastante especial. Por la experiencia de haber estado en otros lugares donde he jugado derbi. Hay una cosa clara acá. El derbi de sentimiento uno lo juega porque se mete dentro de la historia de un club. Lo que buscamos cuando jugaba y hoy como entrenador es tener sentido de pertenencia de donde estoy. Ahora, el sentimiento que tienen los nacidos en el lugar es imposible de compararlo. Porque podemos tener 70.000 jugadores que hayan pasado. El que tiene Carmona y por ahí, no sé si realmente lo tiene el otro. El otro lo va a intentar. Y nosotros vamos a tratar de contagiar eso por jugar un derbi. Hay una realidad ahí. Y bueno, la experiencia de haber jugado y haber dirigido en otros lugares, yo lo vivo de una manera bastante especial. Son partidos que quedan en la historia".

Un último entrenamiento especial en el Sánchez-Pizjuán

"Estar cerca. Demostrar que necesitamos estar en esa unión. Los derbis, lo que expliqué antes. Ese sentimiento. Y seguramente el hincha nació siendo hincha de este club. Entonces el sentimiento es muy especial. El partido hay que jugárselo también por ellos. Por el folclore este, ¿no? Que si lo ganás, bromeas a tu rival y así sucesivamente. Entonces es hacerlo parte de un día especial donde el entrenamiento va a ser totalmente diferente. Un entrenamiento donde lo haremos para ellos. Y para demostrar desde algún lugar que queremos esa unión que hace a la fuerza. Y se hace, obviamente, más por ese motivo".

No hay favorito: "Los derbis son partidos totalmente diferentes a cualquier tipo de partido. Podés venir muy arriba, muy abajo. El partido es especial. Y está en la personalidad de cada uno de los futbolistas a ver cómo lo afronta. Si tiene la personalidad va a jugar tranquilo o si se va a poner nervioso. Así son los derbis. El que es más tranquilo, el que menos errores cometa se va a llevar al derbi. Y esperemos estar a ser nosotros".

Bajas, Betis y Pellegrini: "Para mí tienen que jugar todos los que puedan. Porque si no es quemar demasiada energía en algo que no nos corresponde a nosotros. Mi pensamiento es que no lo tengo a Vargas. Mi pensamiento es que no lo tengo a Suazo. Después, quien juegue enfrente, obviamente nosotros tomamos los recaudos necesarios. Son grandes jugadores. Tienen un gran equipo. Un señor de entrenador. Pero nuestra energía está puesta en nosotros".

Manuel Pellegrini: "Con respecto a lo del señor, porque es un señor del fútbol, no tengo el agrado de conocerlo personalmente, nunca lo he enfrentado. Tiene todo mi respeto como ser humano. Tengo gente conocida que ha trabajado con él. Muchos jugadores que han pasado bajo su mando. Y no tienen palabras, digamos, malas, nada extraños. Simplemente, hablan de un gran entrenador, pero de una gran persona. Entonces, lo respeto".

Quiere ganar el derbi

Almeyda desea ganar el derbi: "El domingo quiero que ganemos nosotros. No tengo ningún amigo enfrente. La verdad, tengo pocos amigos en el fútbol. Y en este caso, me hice más grande. Los jugadores son más jóvenes. Deseo con toda el alma poder disfrutar de un triunfo como entrenador en un derbi".

El derbi de la gente: "Es un derbi, lo vienen preparando. Es así, cuando vos llegas a un país, a un equipo, te esperan en el aeropuerto y te dicen, el derbi. Vas a comprar pan, el derbi. Vas a la carnicería, el derbi. Y hay un campeonato, le digo. Bueno, ahora llegó el momento. Y bueno, esperemos poder darnos esa alegría entre todos. Pero la afición, sé cómo lo espera, porque yo fui hincha. Y cuando lo digo, fui hincha e iba. Obviamente, en mi equipo River. Entonces, sé lo que significa vivirlo desde afuera. La preparación, las ganas, esto que hay que ganarlo. Lo sé, lo entiendo. Y desde este lado hay que estar con la cabecita un poquito más fría y saber que esa pasión hay que transmitirla con más claridad. Y ellos lo van a vivir a su manera y es respetable. Y ojalá que les podamos dar esa alegría que se merecen ellos y nos merecemos también nosotros. Pero piensen lo que les digo yo, va a decir lo mismo el entrenador de ellos y su gente".

Cómo vive los derbis Matías Almeyda: "Siempre viví los derbis con una pasión. Ustedes me han visto de jugador. Y los que son jóvenes por ahí no, seguramente. Pero para mí son partidos, me encantaría jugar 5 minutos para esa revancha. 5 minutos nada más. Pero es la fiesta, es el folclore, es la preparación, es todo lo que se habla, todo lo que se dice, los inventos que hay. Es el fútbol, es la fiesta del fútbol. Entonces lo tomo desde ese lugar y obviamente deseando que salga bien, porque si no te tenés que quedar en tu casa un montón de días. Es feo".