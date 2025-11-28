Dos buenas noticias confirmadas en el entrenamiento del Sevilla FC

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios a dos días del derbi. Lo hizo en una sesión con gran presencia de medios de comunicación, incluso internacionales.

La cercanía del encuentro hizo que Matías Almeyda intensificará los entrenamientos, con César Azpilicueta y Alexis Sánchez de nuevo en la dinámica grupal.

Azpilicueta y Alexis, listos para el derbi

Se confirma, a cada día que pasa de la semana, que tanto César Azpilicueta como Alexis Sánchez estarán listos para el derbi. Será el propio entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, quien confirme el estado del defensa navarro y del atacante chileno, si están para 90 minutos, para salir de inicio o para aportar en la segunda mitad.

En el caso concreto del de Zizur Mayor todo va encaminado a que salga de partida en El Gran Derbi y el de Tocopilla puede tanto iniciar como ser un revulsivo ante el Betis.

Alfon González en el entrenamiento del Sevilla en la CD José Ramón Cisneros Palacios / Álex Mérida

Nianzou, Suazo, Januzaj y Vargas, descartados

Además de Tanguy Nianzou, que ya hace trabajo en solitario en las instalaciones sevillistas, y quiere reaparecer antes de 2026, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Rubén Vargas son las bajas con las que cuenta Matías Almeyda para el derbi.

"Gabriel Suazo sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, algo que detectaron los servicios médicos del Sevilla tras la derrota ante el Espanyol, partido en el que también cayeron Adnan Januzaj y Rubén Vargas, ambos sustituidos por lesiones en el bíceps femoral del muslo izquierdo. El lateral chileno tiene para dos o tres semanas mientras que el belga y el suizo puede que tarden más en estar de vuelta junto al grupo.