El andaluz Munuera Montero acaba con la regla de territorialidad y pitará el Sevilla-Betis

Se acaba de este modo con la regla no escrita de no escoger colegiados que sean de la misma comunidad autónoma que los equipos en liza

El árbitro jiennense Munuera Montero pitará el Sevilla-Betis

El Correo

El Correo

Madrid

El colegiado andaluz José Luis Munuera Montero se convertirá este domingo en el primer árbitro que dirigirá un partido de Primera División con equipos de su mismo territorio, al ser el designado para pitar el Gran Derbi entre el Sevilla y el Betis que se jugará en el Sánchez Pizjuán correspondiente a la decimocuarta jornada.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha confirmado este sábado la elección de Munuera Montero, nacido en Jaén, como árbitro del derbi sevillano, lo que inaugura el criterio establecido para la presente temporada por el nuevo organismo encargado del arbitraje en Primera y Segunda división, presidido por Fran Soto desde el pasado mes de julio.

Se acaba de este modo con la regla no escrita de no escoger colegiados que sean de la misma comunidad autónoma que los equipos en liza.

Esta nueva pauta se inauguró en LaLiga Hypermotion el pasado día 10, cuando el sevillano Jesús Orellana pitó el Málaga-Cordóba, que acabó con empate a dos. En LaLiga EA Sports, el primer paso se dio con la designación del madrileño Carlos del Cerro Grande como responsable del VAR en el partido disputado por el Atlético del Madrid y el Real Madrid el pasado 27 de septiembre en el estadio Metropolitano, con victoria rojiblanca.

En esa cita, cuyo colegiado fue el castellanomanchego Javier Alberola Rojas, Del Cerro Grande, natural de Alcalá de Henares, estuvo asistido en el videoarbitraje Valentín Pizarro Gómez, también del Comité madrileño.

