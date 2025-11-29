Gudelj: "En un derbi no hay favorito, no importa quién esté mejor, vamos a muerte a ganarlo"

Nemanja Gudelj (Belgrado, Serbia, 16 de noviembre de 1991) sólo piensa en el Sevilla Fútbol Club y en "ir a muerte" el domingo en El Gran Derbi contra el Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "En un derbi nunca hay un favorito, siempre lo he dicho y no importa quién llegue mejor", resume el centrocampista serbio sobre la cita dominical en Nervión.

El políglota capitán del conjunto nervionense que habla a la perfección cinco idiomas, se defiende en alemán y entiende el chino, atiende a El Correo de Andalucía en la antesala de un encuentro singular para la ciudad de Sevilla, aquel en el que más refleja su dualidad futbolística.

Criado en el BSV Boeimeer y en el NAC Breda porque su padre, Nebojša Gudelj, era jugador de dicho club holandés, fue escalando en el país tulipán hasta llegar al AZ Alkmaar y al Ajax de Ámsterdam, justo antes de embarcarse en la aventura china en la que pasó por el Tianjin y por el Guangzhou previo a regresar a Europa y jugar una temporada en el Sporting CP, club del que lo fichó el Sevilla en el verano de 2019.

¿Cómo se vive en el vestuario esta semana de derbi?

"Esta semana, como en todos los derbis, es muy intensa. Obviamente, con muchas ganas de que llegue ese partido, porque al final una de las cosas más bonitas que te da el fútbol son los clásicos, los derbis".

Eres un trotamundos. Has jugado el Ajax-Feyenoord y el Sporting CP-SL Benfica, ¿qué tiene el Sevilla-Betis?

"He jugado varios derbis y clásicos, pero el Sevilla-Betis tiene algo especial, algo que está por encima de eso, que toda la ciudad lo vive. Tienes que estar aquí para de verdad sentir esa sensación que te da este derbi y lo que da a todas las familias que viven en Sevilla y alrededor de Sevilla".

A nivel emocional y futbolístico, ¿cómo se prepara el partido? ¿Es diferente al resto?

"Sinceramente, se prepara como todos los partidos, en plan de entrenamiento, análisis y descanso, ahí no cambia nada. Donde cambia obviamente es en el tema mental, donde tú ya saliendo en la calle tomándote un café, ya estás viviendo el partido. Eso es lo que cambia y por eso es lo más bonito".

"Daríamos todo porque Jesús Navas se pusiera las botas y entrenara con nosotros otra vez"

¿Qué explicación hay a la alta cantidad de bajas que ha sufrido el Sevilla?

"Si tuviéramos una explicación no habría tantas bajas. Creo que es algo del tema de los partidos, del fútbol, que se están montando también los partidos en completo en una temporada. Es verdad que esta temporada no estamos jugando ni Europa League ni Champions, pero son cosas que no sólo nos ocurren a nosotros. Al final, tú miras al otro lado, el Betis también tiene bajas, todos los equipos tienen bajas. Ahora, cómo se soluciona, pues eso es una respuesta que los clubes aún no tienen".

¿Cómo es Matías Almeyda?

"Desde que llegó el míster puso su mano y se vieron los frutos de su llegada directamente. Creo que es un míster que transmite muy bien lo que quiere, trabaja muy bien con el grupo, los entrenos muy bien y lo más importante creo que ha llegado en un tiempo difícil y ha podido dar la vuelta a la tortilla y empezar otra vez a construir un Sevilla que todos nosotros queremos ver y donde merecemos estar. En el día a día es como con vosotros en las ruedas de prensa, Matías sabe muy bien cómo transmitir, cómo comunicar las cosas y la verdad que es un gran gusto trabajar con él".

Una carrera entre Holanda, China y Portugal hasta llegar al Sevilla

Te criaste en el BSV Boeimeer y en el NAC Breda porque tu padre jugaba en el NAC...

"En el Boeimeer había muy poca táctica, sólo tocar el balón. Luego me pasé al NAC, al club en el que jugaba mi padre y me ficharon, por decirlo así. Pasé toda mi juventud hasta los 20 que me fichó el AZ y luego fui al Ajax. Tengo muy buenos recuerdos de Holanda, viví casi 20 años allí".

¿Qué significaron Ajax y Sporting en tu carrera?

"El Ajax era como el último paso mío en Holanda antes de dar un paso para afuera, porque pasé por un equipo que lucha por quedarse siempre ahí en primera. Luego me fui al AZ, que es como un sub-top, que pelea ahí para entrar en Europa. Y luego hice el paso al Ajax, que es el equipo mejor de Holanda. Entonces ahí pasé una trayectoria y la verdad que estoy muy feliz por eso. Y el Sporting fue mi paso de vuelta al fútbol europeo después de jugar en China. Y en la primera temporada es donde ganamos dos copas, que no ocurrían después de no sé cuántos años. Y era el club al que volví a Europa y di el paso al Sevilla, para que me viera el Sevilla y poder venir al final aquí".

Debutaste en el Sevilla de forma oficial el 18 de agosto de 2019 en un Espanyol 0-2. Tu último partido ahora ha sido un Espanyol 2-1, 6 años después. ¿Qué ha cambiado y qué balance haces de este tiempo en el Sevilla?

"Todos nosotros sabemos que no es el mismo Sevilla. Pero sí, ahora estamos en una trayectoria de crecimiento donde queremos volver a estar ahí donde hemos estado y donde merecemos estar. Esa era una época en la que llegaron 15 jugadores nuevos. Una época en que jugábamos en los primeros cuatro puestos, jugando siempre Champions, y ahora toca otra cosa. Y hay que crecer en ese aspecto para llegar otra vez a estar donde el Sevilla merece estar".

Llevas 10 derbis jugados. En el pasado igualaste a Kanouté y Banega, y si juegas te conviertes en el quinto extranjero del Sevilla en jugar más derbis, con 11. Te quedarías, además, a uno de Daniel Alves, con 12. ¿Por la mente de Gudelj pasa a terminar la temporada en el Sevilla?

"Sí, sí, obviamente. Siempre he dicho aquí que esta es mi casa y uno en casa se sienta lo mejor posible. Entonces yo, obviamente, que tengo planeado acabar aquí, sí".

Acabas contrato en verano y todavía no has renovado. No sé si nos puedes contar algo de lo que pasa por tu cabeza...

"No pasa nada. Yo estoy aquí muy a gusto. Estoy en el club que quiero y estoy muy feliz aquí. Y ya el tiempo de hablar de renovaciones o de cualquier otra cosa, eso ya vendrá en su tiempo. Ahora no es el momento de hablar de eso".

¿Qué significa la frase 'Nunca te rindas'?

"Nunca te rindas significa que eso se convirtió en una cosa muy grande en mi vida. Yo siempre he sido un jugador, lo escuché desde joven, desde que empecé a jugar, que yo era un jugador que siempre fui al máximo, que daba más de lo que tenía en mí mismo. Eso lo aprendí de mi padre, que entrenaba mucho conmigo. Y cuando alguien dice nunca te rindas, eso yo lo conozco y lo intento transmitir siempre en el campo y en toda mi carrera. Esa es la frase de nunca te rindas y solamente te hace falta entrar en el estadio, en el Sánchez-Pizjuán, ver un partido, sobre todo los partidos grandes en Champions que hemos jugado. Y eso te dice bastante de la frase esa. De los momentos cuando alguien piensa que ya se acabó. Es cuando te da el viento por detrás y se convierte en una victoria".

El domingo si juegas cogerás el brazalete, será tu primer derbi como capitán en el Ramón Sánchez-Pizjuán. ¿Qué significa eso para ti?

"Para mí ya solamente llevar la camiseta de Sevilla es algo de orgullo, de agradecimiento. Además, al lado de eso, llevar el brazalete de capitán después de Jesús Navas para mí ya es de otro mundo. He agradecido siempre y siempre he dicho que el amor que yo he recibido del club y de todo el mundo alrededor del club siempre lo voy a devolver. Voy a intentar dar mi máximo y doblar ese amor de vuelta".

¿Qué opciones le ves al Sevilla de cara al derbi?

"En un derbi nunca hay un favorito, eso siempre lo he dicho. Es un partido en sí mismo, aparte de todo, no importa si este está mejor, si el otro está mejor. Eso es un partido en sí mismo y nosotros vamos a muerte a ganar ese partido porque queremos ganar el derbi y queremos seguir creciendo y queremos ganar los tres puntos".