El Sevilla FC afina la puntería para el derbi: 13.000 sevillistas arropan a su equipo en la fiesta previa en Nervión

El Sevilla FC se divirtió en el entrenamiento de puertas abiertas previo al Gran Derbi que disputará este domingo, a partir de las 16.15 horas, en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Real Betis Balompié. Los de Almeyda estuvieron arropados por más de 13.000 sevillistas que se dejaron la garganta en la animación durante la sesión matutina.

El conjunto hispalense realizó una sesión suave en la que hubo mucho toque de balón y mucho juego. Tras los típicos rondos, los mejores lanzadores sevillistas estuvieron afinando la puntería en la portería del Gol Norte. Se vitorearon los goles y alguna que otra palomita, que hoy los porteros también eran sevillistas. Almeyda hacía las veces de asistente desde la línea de cal, demostrando que le encantaría jugar mañana.

Llegó el turno del divertimento y el entrenador también decidió participar. Lo hizo jugando al fut-tenis contra un equipo en el que estaba Alexis Sánchez. El chileno es la gran duda para su compatriota, que está pendiente de saber si finalmente será desde el principio de la partida.

Lo que sí parece claro es que César Azpilicueta jugará de central. El experimentado central formará a buen seguro pareja de centrales con Marcao. Parece poco probable que El Pelado se decante por los tres centrales.

No podrá contar con cuatro futbolistas: Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Rubén Vargas serán baja para el Gran Derbi.

Los sevillistas disfrutaron de lo lindo con los suyos. Estuvieron cantando y bailando durante todo el entrenamiento en el Gol Norte. La despedida, con botes de humo de colores negro, rojo y blanco fue la guinda al pastel de la previa.

Mañana domingo, a partir de las 16.15 horas, un nuevo Gran Derbi. El que todos quieren jugar y donde nadie queda indiferente. Hasta a Matías Almeyda le gustaría volver al campo. El Pelado tiene sed de victoria. "Me encantaría jugar 5 minutos para esa revancha. 5 minutos nada más. Pero es la fiesta, es el folclore, es la preparación, es todo lo que se habla, todo lo que se dice, los inventos que hay. Es el fútbol, es la fiesta del fútbol".