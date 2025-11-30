Azpilicueta deja muy claro qué le pasó al Sevilla en el derbi: "Tras el 0-1 perdimos el control"

César Azpilicueta, jugador del Sevilla Fútbol Club, habló en zona mixta al término del Gran Derbi ante el Betis en el que cayeron derrotados por 0-2 en una segunda parte en la que el conjunto de Matías Almeyda perdió todo el control.

Muy enfadado, explicó los errores del Sevilla en el encuentro, que no quiso entrar en valoraciones sobre la suspensión temporal en el 87' tras lanzamientos de objetos desde la grada baja de Gol Norte.

Momento de la suspensión: "La verdad es que ha habido un protocolo y mi parte del capitán es mostrar mi predisposición a ayudar, pero hasta allá creo que no puedo dar más".

Vestuario dolido: "Yo llevo tres meses aquí, sé que el derbi es muy pasional, que son muchos años de historia, por supuesto que lo sé. Entiendo que a todos nos duele, el vestuario está un vestuario dolido y creo que nos tiene que servir para alimentarnos de ese fuego de querer más, de que no nos ganen en nuestro estadio, que esa es la realidad, esto del fútbol y hay que aguantarlo porque no hay otra, y levantarse y mejorar, porque es cierto que cuando tenemos que dar un pasito más, no se da, y creo que el equipo aún nos queda mucho por hacer".

La rajada de Azpilicueta sobre la defensa del Sevilla

Autocrítica de la derrota en el derbi: “Somos de los equipos más goleados de Primera División. No podemos encajar todos los partidos dos goles. Eso tiene que parar.”

Roja a Isaac: "Cuando he visto la acción ya estaba en el suelo, no he visto la repetición tampoco".

