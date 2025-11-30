Fornals lidera al Betis en Nervión en un derbi con suspensión incluida (0-2)

Se hizo larga la mañana en la ciudad de Sevilla hasta la llegada del mejor partido de LaLiga EA Sports: el Gran Derbi entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié. En Nervión, con 42580 espectadores hubo tiempo para todo como, por supuesto, para brindar homenaje por Domingo Muñoz González y Julián Hernández Naranjo, socios 1 y 2 de la entidad blanquirroja recientemente fallecidos al son de Amarguras. También hubo recuerdo para Xabier Azkargorta, técnico sevillista entre 1987 y 1989. Lamentablemente, también hubo suspensión en el 87' cuando el Betis ya tenía ganado el partido.

Entró mucho mejor al verde el conjunto de Manuel Pellegrini, siendo protagonista y copando las primeras llegadas del partido con Abde y Pablo García activos en los costados. Munuera Montero, incluso, perdonó alguna cartulina en los compases iniciales en aras de no tarjetear cada acción.

Le costaba al cuadro de Matías Almeyda tener control de la situación, cayendo en errores de concentración propios de una cita de tal envergadura. Juanlu y Vlachodimos pecaron varias veces de querer jugar a un ritmo mayor de lo requerido.

Hasta el ecuador del primer tiempo pasó poco en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Pablo García y Carmona, canteranos bético y sevillista, respectivamente, fueron los que probaron sorprender desde lejos con mejores opciones para tomar.

El miedo a fallar hizo que se viera poco fútbol y que hubiera muchas interrupciones en la media hora inicial, en la que ni Sevilla ni Betis lograron concatenar acciones de peligro. El empuje bético hasta el minuto diez lo supo frenar a tiempo el cuadro blanquirrojo e incluso, por momentos, gozar de más acercamientos.

El primero en intervenir fue Vlachodimos, sacando una gran mano a remate de Abde. El de Beni Melal le ganó el duelo aéreo a Peque en el centro y se zafó de él, pero en el disparo se hizo grande el greco-alemán y le adivinó la intención. El marroquí eligió chutar tras una cabalgada personal y en el rechace Fornals no atinó entre palos.

En el 42' la primera cartulina amarilla la vio Marc Bartra al parar a Carmona en un ataque. El singular criterio de Munuera Montero, que perdonó previamente acciones más duras, demostró que era su primer derbi.

El paso por vestuarios dejó en el Sevilla la secuela de Marcao, que en el primer acto se echó la mano atrás en una disputa aérea con Cucho y notó algo. Kike Salas lo sustituyó.

Entró con energía el conjunto de Almeyda, rematando a portería con un disparo frontal de Alfon.

Fornals abre el derbi

El guion era similar al del tiempo inicial, pero un error flagrante de Batista Mendy dio pie al golazo de Pablo Fornals. El castellonense se la robó al francés casi en la frontal, avanzó con tiento y seguridad, se escoró en el área, regateó a Azpilicueta buscando el punto de penalti y se la dejó rasa al primer palo a Vlachodimos.

El Betis empezó a dominar el derbi. Comenzó a tener oportunidades claras para ampliar las distancias. Fue de nuevo Fornals el que en un control orientado rompió a Azpilicueta y se fue hacia la portería, pero se quedó sin fuelle en la carrera y no finalizó la acción, terminando el balón en Pablo García, a quien Vlachodimos le sacó una mano de mucho nivel.

No tardó en llegar el segundo del conjunto de Manuel Pellegrini. Lo hizo Sergi Altimira tras una falta al de Alcosa que botó Fornals. El de Cardedeu recibió sólo en el segundo palo, pensó, y le pegó fuerte con rabia a la red.

El Sevilla perdió el control del encuentro, le regaló pasillos interiores a Fornals y Abde y sufrió en cada transición ofensiva. La euforia de los 560 béticos en la afición visitante chocaba frontalmente con un Sánchez-Pizjuán en el que empezaron a desfilar aficionados en los minutos finales. Isaac Romero, que había salido en el 61', fue expulsado por roja directa por una fuerte patada por detrás a Valentín Gómez.

Con el Gran Derbi agonizando llegó el momento vergonzoso que vende en Madrid y hace que Sevilla importe en el apartado futbolístico, suspendiéndose el encuentro en el 87' por lanzamiento de objetos desde la grada de 'Biris Norte. José Luis Munuera Montero decretó la suspensión temporal de 15 minutos.

Se cumplieron y algo antes de y veinte saltaron los jugadores al campo, reanudándose desde la esquina. En Nervión las gradas se quedaron semi vacías en un final desangelado y que para nada hizo justicia a un derbi que volvió a demostrar que en Sevilla sí importa el fútbol. Veremos las sanciones que tendrá que acatar el Sevilla, si es que las hay.

En el verde ganaron los de Pellegrini a Almeyda y afianzan su quinto puesto en Liga, mientras que los blanquirrojos irán al duelo copero con la imperiosa necesidad de no fallar. El Sevilla de Almeyda está trabajado, pero no tiene nivel en el campo, y cuando el rival, en este caso el Betis, demuestra la amplitud de su plantilla, le cuesta ganar. En el mercado de enero hay que trabajar, y mucho, en Nervión.