Matías Almeyda, muy claro tras perder ante el Betis: "Hay que asumir la realidad, el equipo luchará hasta el final"

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, habló claro tras la derrota de su equipo ante el Real Betis Balompié. "La lectura que hago la hago rápida y no me voy a equivocar", advirtió en su primera frase. El técnico sevillista se mostró molesto por perder debido a los errores individuales de su equipo. "El análisis no lo hago para perjudicar a nadie. Es la realidad".

"Estábamos compitiendo de una buena manera", comenzó Almeyda su análisis. "Llegando más por derecha que por izquierda si bien no había un ajugada clara, pero nos faltaba un poquito, el último pase o una mejor decisión. Me quedo en el primer tiempo", afirmó.

Pero en el segundo tiempo todo cambió. Y todo cambió por un error individual de Mendy. "En el segundo, tras un error, el partido se modifica para mal. Perdimos el orden, el control y entramos en un ida y vuelta que no habíamos planificado. Siempre que hay errores, estamos todos involucrados, pero son demasiados los goles recibidos por errores. Esto se trabaja, se analiza… Insistiremos".

El técnico sevillista aseguró que volvería a hacer los cambios que hizo. "Consideraba que jugando un doble contención íbamos a encontrar más claridad en el juego. Había que arriesgar", analizó. "Le dije a varios colegas: tenemos jugadores que no están para 90’. A nuestro equipo no le sobran muchas cosas. Por eso son los cambios que voy haciendo. Donde veo que empieza a bajar, empiezo a modificar".

La de Isaac, una acción evitable

Almeyda habló también de la expulsión de Isaac Romero. El jugador sevillista vio la roja tras una entrada por detrás a un zaguero rival. "Son acciones que en esta clase de derbis hay que intentar evitar. Era evitable. Luego no sé si era amarilla o roja", expresó.

Sobre el lanzamiento de objetos y suspensión momentánea del partido en el minuto 87' de juego con 0-2, el entrenador sevillista apuntó que "nunca había vivido algo parecido". "Quedaban tres minutos y con Pellegrini decíamos que lo terminara, que siguiéramos jugando. Pero hay protocolos. El árbitro sabe por qué tomó la decisión. Se hizo todo más largo".

SEVILLA, 30/11/2025.- Los entrenador del Betis, Manuel Pellegrini (c), y del Sevilla, Matías Almeyda (d), conversan con el colegiado José Luis Munuera Montero (i) durante el partido de LaLiga entre Sevilla FC y Real Betis celebrado este domingo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. EFE/ José Manuel Vidal / Jose Manuel Vidal / EFE

El Sevilla FC lleva solo una victoria en los últimos seis partidos. Para Almeyda no es una sorpresa, a pesar de haberle ganado al FC Barcelona. "Nuestro discurso está claro. Para aquellos que pensaron que ese partido hablaba de otras situaciones, siempre llevé a la realidad. Este equipo está así. Tenemos que ser fuertes para competir y para que no suframos lo del año pasado. Cuanto más sepamos la realidad entre todos mejor será para el futuro".

El técnico apuntó que le molesta "perder por erorres" como ha pasado en varias ocasiones esta temporada. "Cuando un equipo me supere diré que es un problema de equipo. El análisis no lo hago para perjudicar a nadie. Es una realidad. Me las miro, las estudio y doy vueltas. Son acciones y toma de decisiones. En el primer gol se la das al portero y ya está. Cada error grosero que tenemos sacamos del medio. No hay defensa de eso".

La vista, por lo tanto, solo está al frente. La idea es "recuperar a los de fuera que son importantes y sin excusas". "Pero veamos la realidad", pidió el técnico. "Yo la asumo desde que llegué. Este equipo va a luchar hasta el final y es lo que hay que hacer. El que está para luchar estará y el que no levantará la mano para el cambio".

En lo emocional, caer ante el Betis para Almeyda ha supuesto "tristeza pura. Dolor. He jugado derbis, he dirigido derbis y cuando jugaba o las veces que dirijo trato de entregar todo lo que tengo. Vengo preparando este partido hace mucho y visto el primer tiempo se dio como pensaba. Luego se modifica. Había mucha ilusión, sobre todo por la afición. Por algo se dan las cosas. En la vida he aprendido a aceptar. Si todo fuese como deseas sería muy fácil".

Almeyda no quería un partido ida y vuelta y fue lo que obtuvo tras el error de Mendy. "El ida y vuelta beneficiaba al rival. Por capacidad, velocidad y características. Debíamos tener el control: orden y disciplina. Cuando lo pierdes es ida y vuelta. Eso beneficia al que mejores características tiene. Y fue así. No hay más vueltas que darles. Tras un error, el partido se modifica".

Las imprecisiones tras el error entienden que son normales en un derbi. "Como se piensa fuera se piensa dentro y es difícil revertirlo. Quieres demostrar amor y pasión sin pensar y eso te lleva a no jugar a lo que pensaste".

Se mordió la lengua Almeyda para hablar de lo que le falta al equipo. "Tengo un pensamiento que no quiero ni debo expresar", dijo para insistir en que el error se soluciona "entrenando y practicando. Si se siguen cometiendo, bueno, no tengo respuesta. O es el entrenador o son errores individuales groseros. Si supiese cuál es la solución, hubiera tomado la decisión".