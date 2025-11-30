Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Betis en el derbi

El Sevilla Fútbol Club ante el Real Betis Balompié por 2-1. El duelo vivió una primera parte soporífera en la que los nervios y el respeto tomaron gran protagonismo. Los fallos de Juanlu pudieron costarle un disgusto a su equipo en los primeros compases, pero poco más. Una contra del Betis fue desarticulada por Odysseas y equipos a vestuarios.

A la salida del descanso, el Sevilla parecía que iba a por el partido, pero fue un espejismo. El Betis, con dos zarpazos, se llevó el encuentro y desesperó a los locales, que pudieron recibir alguno más. Peque y Azpilicueta fueron las únicas notas positivas de un conjunto que no estuvo a la altura.

Las notas del Sevilla Fútbol Club

Matías Almeyda (5): Su equipo estuvo mejor en la primera parte. El cambio de bandas de la segunda no ayudó en nada y los cambios empeoraron. El Sevilla no encontró en ningún momento la manera de desbloquear a un Betis que tampoco tuvo su mejor partido.

Titulares

(6) Odysseas Vlachodimos: Para un claro mano a mano en la primera parte que salvó a su equipo de irse perdiendo al descanso. Hizo lo que pudo a pesar de recibir dos goles incontestables evitando una goleada mayor.

(3) Juanlu Sánchez: Salió nervioso, tuvo varios fallos y no logró recomponerse. Las mejores jugadas del Betis llegaron por esa banda. Cierto es que le faltó ayuda de Ejuke y que le tocó bailar con Abde. En la segunda estuvo mejor.

(6) César Azpilicueta: Estuvo expeditivo y rudo en defensa. El experimentado central fue el primero en tener un enganchón en el derbi. Se notó su presencia y sacó varias ocasiones que pudieron ser el 0-3. Fue el mejor del Sevilla FC sin duda.

(5) Marcao: Estuvo correcto durante toda la primera parte. Almeyda lo cambió en el ecuador por Kike Salas.

(5) Carmona: No tuvo demasiado trabajo y tapó bien a Pablo García. Desactivó por completo la banda derecha bética en la primera parte. En la tónica de todo el equipo.

(2) Batista Mendy: Ayudó en tareas defensivas y salida de balón. Correcto en la primera parte. En la segunda, su fallo garrafal le costó al Sevilla encajar el primer gol del partido. Fue lo último que hizo antes de que Almeyda lo sustituyera.

(3) Djibril Sow: Impreciso. Trató de jugar varias veces en largo sin fortuna. Aun así, tuvo una ocasión medianamente clara para anotar.

(5) Alfon González: Lo intentó desde el principio. Se ofreció, aunque sin suerte. Estuvo a punto de rematar una pelota en la jugada más clara del Sevilla en la primera parte. En la segunda, salió, dribló y disparó, aunque sin fuerza. Buen partido. Fue sustituido por Alexis Sánchez en el 60'.

(7) Peque Fernández: Participativo. Luchó mucho, pero no estuvo acertado en el último pase. Fue el mejor en el medio del campo. Tuvo arrojo donde otros tuvieron miedo.

(4) Ejuke: Fue el mejor del Sevilla FC. Abrió el campo y las mejores ocasiones del conjunto local partieron de sus botas. En la segunda parte estuvo desaparecido y se fue entre pitos.

(3) Akor Adams: Se pegó con la pareja de centrales del Betis. No tocó mucho balón y estuvo muy solo en ataque. En la segunda parte tuvo un aocasión clarísima, pero fue anulada por fuera de juego. Bartra le sacó otra bajo palos.

Suplentes

(5) Kike Salas: Correcto en la segunda mitad a pesar de los goles. Poco más. Acabó de delantero buscando bajar balones.

(3) Alexis Sánchez: No participó en el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego.

(0) Isaac Romero: Entro en banda derecha. No participó en los 22 minutos que estuvo sobre el campo. Lo único que hizo desde el 60' hasta el 82' fue hacer una entrada por detrás para ser expulsado.

(1) Lucien Agoumé: Saltó al verde.

(4) Miguel Sierra: Entró por Ejuke, pero no le dio tiempo a nada. Luchó lo que pudo.