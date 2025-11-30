Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gran Derbi

Sevilla FC-Real Betis: alineaciones confirmadas para el Gran Derbi

Agoumé se cae del once de Almeyda y Pablo García es la novedad en el de Pellegrini

Foto de El Gran Derbi

Foto de El Gran Derbi / Sevilla FC

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié se enfrentan hoy domingo 30 de noviembre de 2025 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El primer Gran Derbi de la temporada corresponde a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Una cita marcada de dudas e incógnitas que ya ha revelado sus onces iniciales.

Para este encuentro, Matías Almeyda, entrenador del conjunto nervionense, ha optado por seguir con el mismo esquema de las últimas semanas con cuatro defensas en la retaguardia.

Manuel Pellegrini, técnico verdiblanco, ha apostado por guardar a Sofyan Amrabat y salir con un doble pivote algo más ofensivo. El marroquí seguramente comparezca en la segunda mitad.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Once titular del Sevilla: Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Marcao, Carmona; Mendy, Sow; Ejuke, Peque, Alfon; y Akor Adams.

Alineación del Real Betis Balompié

Once titular del Betis: Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Valentín; Fornals, Roca; Pablo García, Deossa, Abde; y Cucho Hernández.

TEMAS

