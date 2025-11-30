Sevilla se detiene ante un Gran Derbi lleno de incógnitas y bajas decisivas

El Gran Derbi vuelve a paralizar Sevilla. El Ramón Sánchez-Pizjuán volverá a rugir este domingo a partir de las 16:15 horas en el primer Sevilla Fútbol Club-Real Betis Balompié de la temporada. Un derbi entre sevillistas y verdiblancos al que aterrizan con dinámicas opuestas, pero ambos con la urgencia de lograr tres puntos para darle un salto a sus objetivos y mejorar los guarismos más recientes en LaLiga EA Sports.

El conjunto de Matías Almeyda se presenta tras semanas en las que ha tenido muchas novedades, buenas y malas, en el apartado físico, perdiendo a varios jugadores clave, sobre todo en la banda izquierda, y con tres puntos de los últimos quince disputados.

El único triunfo, el más reciente en casa por la mínima ante Osasuna desde los once metros con gol de Rubén Vargas, uno de los que no estará y que condiciona el esquema del técnico nervionense.

Se juega dar un impulso en la tabla en lo deportivo y en lo emocional, como dijo 'El Pelado' "son partidos que se tienen que jugar con un sentido de pertenencia importante, porque esto es la historia de los rivales de la misma ciudad".

En el apartado de bajas, además del citado Vargas tampoco estará Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo ni Adnan Januzaj por el lado del Sevilla. Alexis Sánchez y Azpilicueta sí llegan al igual que Isaac, que regresa a la lista una vez ha superado la lesión. Carmona también figura en la misma tras cumplir sanción.

En el conjunto de Manuel Pellegrini la semana ha estado cargada de renovaciones y lesiones. El propio técnico chileno ha ampliado su contrato hasta verano de 2027 y el capitán del Betis, Isco Alarcón, lo ha hecho hasta 2028.

La mala fortuna impedirá que el de Arroyo de la Miel, con lo que ha luchado para recuperarse, pueda estar en el derbi tras caer nuevamente lesionado en un choque con Sofyan Amrabat ante el Utrecht. El marroquí es duda pero tiene opciones de ir citado.

No sólo el malagueño y el natural de Huizen han sido noticia por sus dolencias, ya que Héctor Bellerín está descartado para jugar en Nervión y Giovani Lo Celso, a priori, también. Y es que hay varios jugadores verdiblancos apurando plazos como Amrabat y el rosarino -puede que algún otro también- que provocan que Pellegrini no haya facilitado la convocatoria al terminar el sábado su comparecencia como acostumbra a hacer.

Amrabat "está en tratamiento médico, no está descartado y vamos a ver cómo evoluciona. Pau López está recién comenzando, no está en condiciones de ir a un partido oficial, no tiene problemas. Isco tiene que esperar a que cicatrice la herida, un par de semanas, unos diez días, y Lo Celso evoluciona de su problema muscular y vamos a ver si para la próxima semana puede estar", afirmó tras la misma 'El Ingeniero'.

El modo derbi se activa en Sevilla muchos días antes, con conversaciones que se repiten en cafeterías y ese constante runrún en las redes sociales. Los protagonistas hablan en los medios, los aficionados acuden a sus estadios para dar ese último aliento y en el amanecer de este domingo ya se nota que el duelo entre Sevilla y Betis ha llegado.

La lluvia, que parece que se colará como invitada a una fiesta para la que no tenía entrada, no afeará los prolegómenos de un partido en Nervión cuyos tres puntos trascienden de lo deportivo.

En el verde del Sánchez-Pizjuán, Almeyda y Pellegrini se verán las caras en los banquillos por primera vez. Cada uno con su estilo marcado, queriendo los sevillistas frenar el dominio con balón que querrá plasmar en el césped el conjunto verdiblanco. En los derbis nada queda al azar, ni el balón parado ni las tensas esperas para sacar de puerta.

El físico en la medular y los balones largos se presentan como las fortalezas de un Sevilla que tendrá que preocuparse de no cometer errores defensivos ante un Betis con mucha pólvora en ataque aunque llegue mermado sin Isco, Antony -no hubo recurso que valiese- y probablemente sin Lo Celso.

Para más inri, también será un Gran Derbi inédito, con el primer colegiado andaluz que se encargue de dirigir como principal el choque entre ambos. El jiennense, José Luis Munuera Montero, acaba con la regla de territorialidad y será el encargado de impartir justicia en el terreno de juego. El primer Sevilla Fútbol Club-Real Betis Balompié de la temporada ya es una realidad.