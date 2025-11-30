Así ha sido el tifo del Sevilla FC en El Gran Derbi: "Los años nos hacen más grandes"

El gran derbi de Sevilla se puede disfrutar en todos los detalles. A pesar de que el amplio dispositivo de seguridad desplegado impidió a las aficiones recibir a los equipos, desde una hora antes del encuentro, los aficionados en el interior del Ramón Sánchez Pizjuán estuvieron animando al Sevilla FC y el Real Betis Balompié.

La salida al terreno de juego tampoco defraudó. El espectacular mosaico que tiñó de rojiblanco las gradas del estadio fue acompañado de un tifo a la altura de la cita por parte del Gol Norte. Los aficionados de la grada baja desplegaron una pancarta dedicada a los 50 años de los Biris Norte: "Los años nos hacen más grandes". Este es el penúltimo partido de 2025, en el que los sevillistas han tifado en todos los encuentros.

Una vez completado el sorteo de campos, el balón ha comenzado a rodar. El Sevilla FC ha salido con Odysseas, Carmona, Azpilicueta, Akor Adams, Peque, Juanlu, Alfon, Mendy, Sow, Ejuke y Marcao. Por parte del Betis son de la partida: Valles, Natan, Bartra, Fornals, Abde, Gómez, Deossa, Cucho Hernández, Marc Rosa, Aitor Ruibal y Pablo García.

Recuerde que puede seguir el partido en directo en El Correo de Andalucía.