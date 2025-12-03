Alineaciones y horario del Extremadura-Sevilla: las bajas de Almeyda para el segundo duelo copero

El Sevilla Fútbol Club disputará este jueves la segunda ronda de la Copa del Rey. Lo hará frente al Club Deportivo Extremadura en Almendralejo, en el Francisco de la Hera, estadio en el que juega de local el conjunto extremeño del Grupo IV de Segunda Federación con capacidad para 11.580 espectadores. Alrededor de 4.000 sevillistas se esperan en este desplazamiento importante en el que los de Matías Almeyda deben pasar el trámite.

Tras perder el primer derbi sevillano de la temporada, el técnico sevillista quiere cambiarle el chip a su plantilla, olvidar el pasado más reciente en el que suma cinco derrotas en los últimos seis encuentros ligueros y centrarse en el Extremadura: "Estamos tratando de trabajar, de sacar ese chip de perder un derbi y pensar que mañana jugamos una final. Se cambia el chip automáticamente y analizamos al rival de mañana. Nosotros si algo tenemos es mucho diálogo, hicimos el análisis del partido que pasó y estamos en el del partido que viene, lo preparamos de la mejor manera e intentamos pasar de fase en la Copa".

Once del Sevilla ante el Extremadura: varias dudas en defensa

El segundo once en la Copa del Rey de Matías Almeyda es toda una incógnita y son numerosas las demarcaciones en las que lo esperado puede no suceder. Los que seguro que no llegan son Marcão, que cae lesionado tras el derbi, Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Rubén Vargas. Cinco bajas que también tendrá el argentino el domingo en Mestalla frente al Valencia y que condicionarán el equipo titular que ponga en liza este jueves en Almendralejo.

En portería estará Ørjan Nyland. El noruego ha caído desterrado a la competición del KO y corre el riesgo de no ser titular con Noruega en el Mundial del próximo verano en América, por lo que puede que busque un destino en invierno que le asegure minutos hasta final de temporada.

Las dudas aparecen en defensa. José Ángel Carmona se postula como lateral diestro, pero es cierto que Ramón Martínez ya jugó ahí a final de la campaña pasada y puede ser la novedad con un ojo en el fin de semana. Si se mantiene lo habitual, ambos estarán en la línea de cuatro junto a Fábio Cardoso. Sin Marcão, Almeyda tiene como único central zurdo a Kike Salas y puede que lo reserve para LaLiga. El canterano Oso estará en el carril zurdo de la zaga.

Convocatoria del Sevilla para el partido de Copa del Rey ante el CD Extremadura / Sevilla FC

Donde más fácil parece acertar es en la medular. Agoumé partió desde el banquillo en el derbi y Gudelj y Manu Bueno no jugaron. Los tres pueden partir de inicio. Figura en la lista de citados Joan Jordán, que confirmó el técnico del Sevilla que "está mejor y en cualquier momento lo voy a tener en cuenta" y que "ya está al ritmo de los compañeros".

Por delante de ellos estará en el costado izquierdo del ataque Alexis Sánchez. El de Tocopilla tiene que ir cogiendo sensaciones tras reaparecer ante el Betis después de lesión y nada mejor que en la Copa del Rey para ir encontrándose cómodo y ser uno más a disposición del preparador de Azul. Isaac Romero, sancionado para Mestalla y ante el Oviedo, estará en punta, y en la derecha parte con ventaja Chidera Ejuke pero puede que el canterano Miguel Sierra tenga su oportunidad en el once.

Horario del partido entre el Extremadura y el Sevilla

El Club Deportivo Extremadura de Cisqui y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda se enfrentarán en la segunda ronda copera este jueves 4 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el Francisco de la Hera de Almendralejo.

No hay enfrentamientos previos entre ambos equipos, pero sí que han jugado los sevillistas como local en dicho recinto. Fue en el año 2000 en abril en un encuentro de liga contra el Rayo Vallecano que ganaron los madrileños por 2-3.

Dónde ver por televisión el CD Extremadura-Sevilla FC

El encuentro entre el Club Deportivo Extremadura de Cisqui y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey, será retransmitido en directo por Movistar+ en Movistar LaLiga 4 (dial 168 en Movistar y 271 en Orange TV). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.