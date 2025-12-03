El dardo de Almeyda al Betis tras el derbi: "A la gente se la respeta, si ganás tenés que ser humilde e irte, no se provoca"

El Sevilla Fútbol Club jugará este jueves en Almendralejo la segunda ronda de la Copa del Rey. Lo hará frente al Club Deportivo Extremadura en el Francisco de la Hera, un duelo al que los de Matías Almeyda llegan con cinco bajas confirmadas tras la lesión de última hora de Marcão.

Con César Azpilicueta, Djibril Sow y Chidera Ejuke sí podrá contar el técnico argentino para la competición del KO mañana a las 21:00 horas. Sobre el partido copero, el estado de los lesionados y la situación actual del conjunto nervionense ha hablado el de Azul ante los medios de comunicación en la previa del encuentro.

Cómo llega el Sevilla a la Copa del Rey: "Estamos tratando de trabajar, de sacar ese chip de perder un derbi y pensar que mañana jugamos una final, se cambia el chip automáticamente y analizamos al rival de mañana".

Gestión mental de la Copa: "Nosotros si algo tenemos es mucho diálogo, hicimos el análisis del partido que pasó y estamos en el del partido que viene, lo preparamos de la mejor manera e intentamos pasar de fase en la Copa".

Revertir la situación del Sevilla

Almeyda se siente capacitado para darle la vuelta a la situación: "La capacidad no soy yo si tiene que decir si la tiene o no, son los números que va a haber y es mi vida, yo soy un luchador. No me modifica un resultado para bien y para mal, he estado en momentos buenos y malos, soy un luchador y sé dónde quiero llegar y de qué manera quiero llegar. Esta silla -de forma simbólica- no se la entrego a nadie, lucho desde los 15 años en el fútbol, me duele el resultado, si me diera lo mismo sería un amargo y no lo soy, tengo sangre. La Madre María Teresa de Calcuta decía que des hasta donde duela, todavía no me duele y voy a dar todo lo que tengo para revertir la situación y los números. Estamos en la lucha, en la batalla y he tratado de ser auténticos con ustedes, me he abierto en lo más profundo del corazón tras un partido en caliente, soy yo, y este que viene acá es un luchador que ve sus propios errores y los del equipo, habrá otros que no los veo porque nadie es perfecto. Estoy en la lucha y me tienen que sacar con diez jueces de acá y no me voy a ir porque sé dónde quiero terminar y de qué manera quiero terminar".

Qué respaldo del club siente Matías Almeyda: "No me corresponde hablar de eso. Mientras me den aire y donde esté herido y los pueda agarrar los voy a agarrar. Luego no me fijo en cuántos partidos. Firmé por tres años y me quiero quedar tres más en el Sevilla y para ello me lo tengo que ganar. Quiero estar acá, porque si quise venir acá cuando otros no quisieron venir, no lo voy a entregar así. Quise venir acá porque me gusta este club, la gente, la situación y no me voy a detener por perder un derbi, ni en pedo. Lo perdí, lo perdimos, lo asumo y cambie el chip y vamos para adelante. No ando llorando por los rincones. Asumo la responsabilidad, pongo el pecho y no me cambia en nada".

¿Merece más o menos puntos el Sevilla?: "El fútbol y el tema de merecer queda ahí en el aire, es como una burbuja, para merecer hay que hacer goles, no encajarlos y desde ahí ganas o empatas y no lo hemos hecho, esa línea media en la que insisto de a veces empatar el partido. Después del 0-1 hubo desorden, está mal eso, lo reconocemos y lo trabajaremos para que no suceda cada vez que nos convierten. Ahora, ese gol convertido pasa a todo el mundo en lo dos años que vienen arrastrando estas dificultades y trabajamos en ese tipo de reacciones tras la pérdida. Entonces, tenemos que redoblar la apuesta, que se hace trabajando y estamos en ese proceso. Hay partidos que merecés y otros que no, pero eso no cuenta".

Análisis de lo sucedido: "Nunca voy a exponer lo que pienso realmente. No generalizo, pero si digo que tengo que pensar algo es muy amplio y siempre vamos al lado malo. Yo tengo que pensar por qué nos pasó eso, por qué recibimos una pelota de espaldas, qué indicaciones di yo y si fueron buenas o malas. Yo me abro para ser auténtico y no enfrentarlos a ustedes. Me estoy abriendo, y a nuestro público hay que comunicarle realidades, intercambiando opiniones y no ocultando cosas. Ahora, yo estoy cuidando y protegiendo al grupo. Hay cosas que si yo mismo me equivoqué no las voy a exponer tanto porque me liquidan. Vi a varios que dijeron renuncia, se quiere ir, no hablen. No me gusta hablar tanto, lo respeto, lo valoro y es su trabajo y trato de ser al 100%, al 99%, el 1% a veces me lo guardo".

Nombres propios

Error individual en el derbi de Batista Mendy: "Bueno, primero el que se equivoca primero es el entrenador porque elige los once que van a jugar. Siempre estás equivocándote. Después los errores, que estamos todos involucrados y lo que os digo se lo digo a los jugadores y después de forma individual. El fútbol está lleno de errores: a veces da en el palo y va dentro y otras fuera y cuando no sucede no se hace público. Tantos errores, es verdad que se han convertido en muchos puntos en contra y es una realidad. Se trabaja corrigiendo, tomando mejores posiciones, evitando un contragolpe por falta de posiciones en la cancha. Un día corregís eso y otro te equivocas en el lateral. Tenemos que darle confianza a nuestros futbolistas".

Joan Jordan, con opciones: "Sí, está mejor y en cualquier momento lo voy a tener en cuenta. Pero sí, ya está al ritmo de los compañeros".

Isaac Romero y la expulsión en el derbi: "Bueno, golpeado como todos tras perder un derbi y al ser expulsado también, pero hay que cambiar y tiene que estar preparado para jugar cuando le toque y hacerlo mejor y revertir la situación. La expulsión para mí no era expulsión. ¿Escucharon el audio? El árbitro estaba haciendo un gran partido, es la primera vez que voy a hablar de un árbitro. El partido iba bien, le tienen que dar tranquilidad, si hay un VAR tienen que tener una pausa para analizar de mejor manera y no enfermar a un árbitro para que tome una decisión en milésimas de segundos. Escuchen el audio otra vez, parecían cantantes".

Lanzamientos de objetos en el derbi

Qué opina Almeyda de la suspensión del derbi: "Cuando pasan actos incorrectos a nadie le gustan, ahora hay que ver por qué fueron. A la gente se la respeta. Si ganás tenés que ser humilde e irte, no provoquen, no se provoca. Nada está bien, pero era de plástico lo que tiraron. ¿Cuántas cayeron? Una, dos. Si van a Sudamérica entonces no pueden jugar un partido. Es fútbol, estamos jugando al fútbol en un derbi, hay una provocación y la gente se manifestó así. No estoy de acuerdo en nada, ni en la provocación ni en la reacción, no le habían pegado a nadie tampoco, Son medidas que se toman. Por ahí uno está acostumbrado a otra cosa, que te tiren una piedra, no sé, una botellita de plástico, no pasa nada. Está mal igual. ¿Por qué tiraron una botella? ¿Por qué nos enfocamos en nuestro público? ¿Por qué es más fácil pegarle a nuestro público? ¿Porque no se defiende? ¿Por qué el público hizo eso aparte de porque estaba enojado porque iba perdiendo un derbi? Y les habla alguien que estaba enojado e hizo algo parecido".

Desesperación en el público e impotencia en el sevillismo: "Es entendible lo que el público reclama porque se acostumbró a ganar muchas cosas. Esa mentalidad obviamente se ven las frustraciones de no ver al equipo en ese nivel, está en el proceso de llegar a ser. Lo que tenemos que hacer es unirnos, aceptar que para llegar a ese nivel tenemos que dar el máximo todos. He leído que mañana van 4000 personas, qué más podemos pedir, nos tienen que insultar y aplaudir, es la realidad. Están acostumbrados a ganar y cuando pasan por momentos de dificultad les cuesta aceptar, es normal y todos queremos ganar y hay que llevarlo a eso. No es momento de gloria, es de combate, lucha y unión, ese es nuestro momento".