Del ‘caso del cuchillo’ al botellazo del linier: el Sevilla FC se enfrenta a un nuevo cierre tras más de 20 años

El derbi entre Sevilla FC y Real Betis continúa dando que hablar. El lanzamiento de botellas y mecheros al césped provocó la suspensión del derbi en el minuto 87, tras activar el protocolo el colegiado Munuera Montero. Los jugadores se marcharon a vestuarios y los antidisturbios se tuvieron que colocar en esa zona de Gol Norte.

Un suceso en el que la RFEF no ha querido pasar página, aunque en otros encuentros de esta temporada haya pasado por alto. En la mañana de este miércoles, el Comité Antidisciplina ha hecho oficial la sanción: cierre parcial de la grada baja de Gol Norte en los próximos tres partidos y 45.000 euros de sanción económica. La entidad ya ha comunicado que recurrirá la sanción y la tarjeta roja a Isaac Romero.

Tal y como indica la sanción, se trata de la clausura parcial de la grada baja de Gol Norte, lugar dónde los aficionados tiraron objetos al terreno de juego. Por el momento, estos aficionados de Gol Norte no podrían entrar a su ubicación frente a los encuentros contra el Real Oviedo, Levante y Celta de Vigo. Los tres últimos partidos de la primera vuelta.

1999-2000: el primer cierre por el caso del cuchillo

No es el único caso de cierre en la historia del club. El primer cierre oficial del estadio sevillista se produjo en la temporada 1999-2000, tras un derbi que terminó con victoria por 3-0 sobre el Betis en el conocido partido del “sparring” de Griguol. La aparición de un cuchillo en el césped derivó en cierre del Pizjuán de cuatro partidos, que finalmente se redujo a uno.

El Sevilla cumplió el castigo en la Copa del Rey ante Osasuna. Un partido que se disputó en Córdoba, en El Arcángel.

1999-2000: botellazo al linier y partido en Chapín

En la misma campaña, uno de los linieres recibió un botellazo en la cabeza en un encuentro contra la Real Sociedad. Como consecuencia, el Sevilla fue sancionado con un encuentro. En esta ocasión, tuvo que jugar en Chapín su siguiente duelo como local, el que le enfrentó al Numancia y que terminó con victoria rojiblanca por 4-0.

1999-2000: invasión a zona mixta y traslado a Almendralejo

Aquel mismo curso, el Sevilla volvió a ser sancionado. Era abril del año 2000, el Sevilla FC disputó un encuentro frente al Deportivo de la Coruña envuelto en un polémico arbitraje de Mejuto González, lanzamiento de objetos y una invasión a la zona mixta. Según la hemeroteca, la sanción fue de dos encuentros aunque quedó reducida en un partido.

Este hecho obligó a que el Sevilla FC disputara el partido liguero ante el Rayo Vallecano en Almendralejo, concretamente el estadio Francisco de la Hera, lugar dónde juega el Extremadura CF y dónde disputarán la Copa del Rey los de Almeyda.

El encuentro cayó del lado de los madrileños con triunfo visitante por 2-3.

2002-2003: agresión al guardia de seguridad y a Toni Prats

La clausura más extensa se produjo en la temporada 2002-2003, uno de los derbis contra el Betis más recordados por la gravedad de las agresiones. Cabe recordar que hubo una brutal agresión a un guardia de seguridad con una muleta, además de la irrupción en el campo de un aficionado en evidente estado de embriaguez que intentó agredir al portero Prats con el partido en juego.

La sanción fue de cuatro partidos, que el Sevilla cumplió repartidos entre Cádiz y Jerez:

Liga: victoria 3-0 ante el Mallorca en el Ramón de Carranza .

victoria 3-0 ante el Mallorca en el . Copa: triunfo 2-1 frente al Numancia en Chapín .

triunfo 2-1 frente al Numancia en . Copa: empate 1-1 contra Osasuna, también en Chapín .

empate 1-1 contra Osasuna, también en . Liga: empate 0-0 frente al Málaga, nuevamente en Chapín.

2022-23: insultos contra Sergio Ramos en un partido de Copa del Rey en 2017

En las últimas temporadas, el club ha sido denunciado por cánticos e insultos. La más reciente fue en la 2016-17 en un partido de Copa del Rey contra el Real Madrid. Los aficionados de Gol Norte cantaron al unísono contra Sergio Ramos y, a pesar de estar varios años alegando judicialmente, la sanción ocurrió en 2023 con el cierre de los sectores N11 y N12, precisamente los mismos sectores de la grada baja de Gol Norte, situados justo detrás de la portería.