Marcão cae lesionado tras el derbi: parte médico, tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Sevilla FC

Matías Almeyda vuelve a contar con una nueva baja. Marcão vuelve a estar lesionado. El brasileño se tuvo que retirar en el descanso del derbi sevillano en el Ramón Sánchez-Pizjuán y será baja ante el CD Extremadura en la Copa del Rey y ante el Valencia en Mestalla el próximo domingo.

Con la baja del central de Londrina ha trabajado el técnico sevillista esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en una sesión en el que también ha tenido buenas noticias. César Azpilicueta, Djibril Sow y Chidera Ejuke se suman a los entrenamientos y podrán viajar a Almendralejo para el choque copero de segunda ronda.

Parte médico del Sevilla Fútbol Club

"Los servicios médicos del Sevilla FC informan de que el defensa brasileño Marcao sufre una sobrecarga ósea en el pie izquierdo. El zaguero tuvo que retirarse del partido del pasado domingo en el descanso por este motivo y queda pendiente de evolución. El Sevilla FC juega esta semana dos encuentros, uno de la Copa del Rey frente al CD Extremadura (jueves, 21.00 horas) y otro de LaLiga ante el Valencia CF (domingo, 16.15 horas)".

Tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Sevilla FC

Aproximadamente, Marcão estará una semana de baja, debiendo regresar a los entrenamientos tras el choque entre Valencia y Sevilla en Mestalla de este domingo. Ante el Real Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el domingo 14 de diciembre, el brasileño ha de estar recuperado.

Sin el de Londrina, Matías Almeyda puede formar una defensa de circunstancias ante el Extremadura, con Ramón Martínez y Kike Salas en el eje. Además del central paranaense, Tanguy Nianzou, Adnan Januzaj, Rubén Vargas y Gabriel Suazo son bajas para el partido.

Cinco ausencias de peso para 'El Pelado' en un duelo que debería ser un mero trámite y que debe solucionar para reponerse a una racha bastante negativa con tres de los últimos 18 puntos sumados en Liga.