Sevilla FC
El Sevilla FC lanza su nueva camiseta diseñada por Rocío Osorno: precio y cómo conseguirla
La camiseta del Sevilla FC, que evoca la emoción del estadio Sánchez-Pizjuán, ya está a la venta en las tiendas oficiales del club y en su web
La nueva camiseta del Sevilla FC ya está a la venta. La nueva equipación, diseñada por la influencer Rocío Osorno, busca unir la moda y la pasión por los colores rojiblancos en el que aparecen diferentes tonalidades.
Los colores recuerdan el sentimiento de la ciudad, de la feria, del otoño, del albero en el escudo dorado. Uno de los elementos más sevillanos que hay en la prenda son las flores que evocan a los mantones de trajes de flamenca.
Rocío Osorno, influencer y sevillista
Rocío Osorno es una de las influencers más reconocidas a nivel nacional con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Con esta colaboración, el Sevilla FC pretende dar un impulso digital para captar otro público diferente del mundo del fútbol a través del diseño y de la creatividad.
La sevillana ha querido trasladar “la emoción que se siente al pisar el Sánchez-Pizjuán”y ha destacado que "esta camiseta es pura sevillanía". El vídeo del anuncio de la camiseta se ha rodado en los aledaños del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, así como en diferentes enclaves de la ciudad.
Precio y dónde comprar la camiseta del Sevilla FC
La camiseta estará disponible en las tiendas oficiales del club hasta agotar existencias, además de la propia web oficial dónde ya se puede conseguir en este enlace por 85 euros.
