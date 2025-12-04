Matías Almeyda se vuelve a explicar tras el derbi y avisa sobre Juanlu: "Sintió unas molestias en el abductor"

El entrenador del Sevilla Fútbol Club, Matías Almeyda, compareció en la sala de prensa del Francisco de la Hera tras la victoria del conjunto nervionense al Club Deportivo Extremadura por 1-2 en Almendralejo. Los blanquirrojos avanzan de ronda en la Copa del Rey con el triunfo y ya esperan al próximo martes para conocer al rival contra el que se medirán en dieciseisavos de final, fase en la que ya puede haber enfrentamientos entre equipos de Primera División.

Al término del encuentro, el técnico sevillista desgranó las claves del encuentro copero y volvió a matizar sus palabras sobre lo ocurrido en el derbi tras el lanzamiento de objetos.

Almeyda vuelve a explicarse por sus declaraciones sobre lo sucedido en el derbi

En contra de la violencia: "Dije que eso no se hace. Dije que yo me había equivocado. No estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia. No saco mi foco de mi trabajo. Eso no lo puedo manejar. No estoy de acuerdo con nada de la violencia. Puse de ejemplo algo de cuando yo jugué al fútbol".

Fuera de juego de Alfon en el 0-1: "No lo vi. Sé lo que dijeron pero no lo vi".

Análisis del partido: "En el primer tiempo marcamos la diferencia. No fue una sorpresa cómo juegan ellos porque lo veníamos viendo. Y era muy importante ganar. Veníamos de una derrota dolorosa y esta clase de partido son finales. Viene muy bien el triunfo para seguir adelante".

Cómo vio al Sevilla tras el 1-2: "No pudo pensar eso. No cabe en mi cabeza. Confío en los futbolistas y en el trabajo. Es normal que te conviertan. Cuando pasa eso, hay que estar más tranquilos, manejar el tiempo y el ritmo. Puede pasar porque es fútbol. Íbamos ganando. No me transmite inseguridad desde ese lugar. Se repusieron rápido. Lo importante era ganar, muy importante. Venimos de una derrota que nos ha dolido bastante. Era importante reponerse".

Importancia de la Copa del Rey para Almeyda: "Con seriedad, ilusión y con respeto porque es un torneo. Y cuando juegas al futbol hay que procurar ganar todo lo que juegas. Son encuentros directos y todo puede pasar en 95 minutos. Muchos han tenido inconvenientes, han ido a prórrogas, penales... He jugado en la Tercera de Argentina y dirigí en la Segunda. Sé que significa para un jugador y un entrenador preparar un partido contra un equipo de Primera. Le doy valor muy especial".

Felicita al Extremadura: "Lo dije antes del partido, felicitando a la gente de este club: el estadio está impecable. Habla bien de la liga española. Los felicito. Nos trataron con respeto. Es lo lindo del fútbol".

Almeyda tras el pase de ronda: "Yo estoy igual, de la misma manera. Ni muy arriba ni muy abajo. Encontramos triunfo, lo que veníamos buscando, y ahora hay que pensar en el torneo, donde tenemos que volver a la senda de sumar puntos. No me modifican los resultados. No escucho, no leo, estoy libre de pensamiento. Me equivoco y trato de corregirme. Si el entrenador no mantiene la tranquilidad, hay un problema. Hay que estar consciente del momento y las situaciones para darle la vuelta a lo que hace dos años viene costando tanto".

Desplazamiento masivo de la afición: "Ese gusto no se dan en todos los equipos. Es la afición la que marca esa diferencia. El triunfo va también para ellos. Venimos de la derrota que nos dolió a todos. Desearles un buen regreso con tranquilidad. El marco del partido y las Copas dan eso. Las ciudades se llenan, en los estadios se ven familias y le doy ese valor a ese tipo de torneos".

Estado de salud de Juanlu Sánchez

En el minuto 34, justo tras el 0-1 de Alfon González, pidió el cambio Juanlu Sánchez por molestias musculares. Matías Almeyda aclaró el estado del quinteño: "Sintió unas molestias en el abductor, esperemos que no sea nada porque tenemos muchos partidos y muchos jugadores en la enfermería. No sé si puede llegar a Valencia".