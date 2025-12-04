Triunfo sufrido del Sevilla en Almendralejo que le da el pase a los dieciseisavos de Copa del Rey (1-2)

El duelo de Copa del Rey en Almendralejo entre Club Deportivo Extremadura y Sevilla Fútbol Club estuvo cargado de emotividad en los prolegómenos. Curro Reyes, padre de José Antonio Reyes, recibió un bonito homenaje dedicado a su hijo al recoger antes del comienzo una camiseta del Sevilla y otra del Extremadura en un cuadro.

El padre de Reyes no pudo contener las lágrimas en un momento especial en el que los 11.000 espectadores -4000 sevillistas- se pusieron en pie para recordar al malogrado futbolista nervionense que vistiera en su última etapa como jugador la zamarra azulgrana.

En el apartado futbolístico hubo novedad en el once de Matías Almeyda con la presencia de Joan Jordán, que en los 64' que disputó evidenció, como no podía ser de otra forma, falta de ritmo. 572 días después volvió a lucir la elástica blanquirroja.

Fue una pérdida del de Regencós en la primera jugada lo que dio paso al golpeo desviado de Juanmi Callejón en un Extremadura que no se amilanó ante todo un equipo de Primera División que llegaba a Almendralejo con la imperiosa necesidad de sellar el pase de cualquier forma.

Apenas un instante después fue Alfon el que replicó en un disparo mordido que llegó manso a las manos de Robador. Hasta el minuto 20 fue un tedio, momento en el que Nemanja Gudelj en un chut potente cruzado desde la frontal pudo adelantar al Sevilla.

Lento y previsible por momentos el conjunto de Almeyda, empezó a acercarse cada vez más a los dominios del conjunto de Cisqui, siendo Tala quien que Isaac Romero hiciera el 0-1 tras un balón que ganó Agoumé en línea de fondo. En otro error de Jordán en salida la tuvo Morcillo y Zarfino al no blocar Nyland, pero el marcador inicial seguía campeando en el Francisco de la Hera.

Alfon e Isaac dan ventaja al Sevilla

Pasaría la hora de partido y llegaría el 0-1 del Sevilla. Un balón profundo de Oso a Alfon -este último algo adelantado- lo recogía el manchego para encarar a Robador y disparar, recogiendo el cuero sobre la línea para empujarlo a la red. Con VAR la historia hubiera sido diferente.

No hay encuentro que se libre el conjunto nervionense de contratiempos físicos, y mientras Alfon celebraba el tanto estaba en el suelo Juanlu con molestias, teniendo que pedir el cambio y entrando Carmona.

La ventaja en el marcador le dio alas a los de Almeyda para venirse arriba y dominar, encontrando en el 38' el segundo. Agoumé le cedió el esférico a Isaac Romero y el lebrijano con un pase a la red en el área grande convirtió el tanto.

Al filo del descanso Callejón lo probó en una falta cercana al área que se marchó alta.

El paso por vestuarios le sentó mejor al Extremadura que al Sevilla, encontrando en una de las primeras acciones el gol de Giovanni Zarfino. Marco Manchón recibió a la salida de un saque de banda en el costado diestro, se zafó de Gudelj y metió un balón tenso al área que cabeceó el uruguayo a la red.

El adelantado mediocentro uruguayo del conjunto extremeño provocó que el guion del partido virara y las fuerzas se equipararan. Róber Correa la tuvo para el 2-2 y Diego Díaz sí que perdonó en una gran acción personal en la que Carmona estaba fuera de zona y Fábio Cardoso llegó tarde. Ganó toda la banda y ante Nyland la cruzó en demasía al buscar redondear su jugada en vez de buscar a un compañero. Alfon la tuvo para el 1-3 acto seguido.

Ahí bajó por momentos la intensidad en el duelo del cuadro azulgrana que tendría una más en un paradón que Nyland le hizo a Zarfino en el 65', justo antes de que Robador evitara el tercero nervionense ante Isaac Romero, quien más tarde la tendría en una picadita que se estrelló en el travesaño.

En los cinco de añadidos que descontó Alberola Rojas lo intentó nuevamente el Extremadura, pero el Sevilla estuvo firme en defensa para, aupado por los 4.000 desplazados mantener la renta y sellar el pase a dieciseisavos.

La Copa del Rey, un breve respiro para los de Matías Almeyda, que vuelven a vencer, pierden a Juanlu y se centran ya en el duelo liguero del domingo en Mestalla ante el Valencia. No fue un Sevilla Fútbol Club perfecto en Almendralejo, de hecho le costó controlar varias fases del choque, pero consiguió un triunfo balsámico para mirar hacia adelante y poner ya los cinco sentidos en LaLiga. El martes que viene conocerá a su nuevo rival en el torneo del KO.