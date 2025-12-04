Las notas de los jugadores del Sevilla ante el CD Extremadura

El Sevilla Fútbol Club cumplió el expediente y selló el pase a dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Lo hizo en Almendralejo arropado por 4.000 sevillistas ante el Club Deportivo Extremadura en un encuentro que encarriló en la primera parte y que se complicó tras la reanudación.

Alfon hizo el primero, en posición antirreglamentaria, a pase de Oso e Isaac Romero amplió las distancias con un buen remate raso. Zarfino descontó para los locales en el 47' y Nyland terminaría siendo importante salvando al mismo uruguayo el 2-2.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(5) Matías Almeyda: el Extremadura dominó por momentos varias fases del partido, sobre todo en los inicios de ambas partes. Cuando le metió intensidad y tuvo calma le costó un mundo al Sevilla, mucho más cómodo con el resultado a favor. Tiene una plantilla muy limitada y salva la papeleta y avanza de ronda en la Copa del Rey, que no es poco.

Titulares

(6) Ørjan Nyland: dubitativo en el primer tiempo en los blocajes y en algún saque de puerta que regaló. En el gol poco pudo hacer. Le hizo una buena parada a Zarfino tras el 1-2 para evitar el empate.

(5) Juanlu Sánchez: a los 30 minutos tuvo que ser sustituido por molestias musculares. Correcto en el tiempo que estuvo.

(4) Fábio Cardoso: le aporta muy poco al Sevilla y apenas da seguridad y presencia. Se entiende lo poco que juega.

(5) Kike Salas: en el gol de Zarfino pudo ser mucho más contundente. Regalando balones en salida.

(7) Oso: fue el mejor de la defensa sevillista, aplicado, entregado y dándole profundidad a la banda izquierda. Suyo es el balón al espacio del 0-1 que convierte Alfon. Atrás, seguro.

(4) Nemanja Gudelj: sobrepasado por Marco Manchón en el 1-2, que hizo con él lo que quiso. Tarjeteado y gracias que no fue a más. Sobrepasado ante un 2ªRFEF.

(6) Lucien Agoumé: el más aseado del centro del campo del Sevilla, entendiendo qué necesitaba el equipo y presente en la jugada del segundo gol asistiendo a Isaac Romero. Poco a poco irá recuperando sensaciones.

(5) Joan Jordán: regaló varios balones muy peligrosos en salida, pero le aporta al Sevilla y tiene buen desplazamiento de balón.

(5) Alfon González: hizo el 0-1, que con VAR hubiera sido anulado, y llegó tras fallar él mismo un mano a mano y tener que empujar a la red el balón que quedó suelto en la línea. En la segunda mitad pudo hacer el tercero del Sevilla en un balón que recogió en el área y se le fue alto por el primer palo.

(2) Alexis Sánchez: inoperante, perdido y sin aportar soluciones con balón. Su peor partido con la camiseta del Sevilla y lejos de un nivel físico apropiado.

(8) Isaac Romero: fue el más destacado en el ataque del Sevilla, entendiendo bien las acciones en el tramo final y finalizando con acierto y calidad el 0-2. Pudo aumentar la renta en el tramo final pero el travesaño le negó su segundo en la cuenta particular.

Isaac Romero celebra su gol en el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey disputado entre el CD Extremadura y el Sevilla FC en el estadio Francisco de la Hera. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Suplentes

(4) José Ángel Carmona: dejó muchos espacios a su espalda como en la jugada de Diego Díaz a la que tuvo que ir Cardoso a cerrar mal y tarde.

(5) Djibril Sow: le dio empaque al Sevilla en una segunda mitad algo imprevisible y sin control.

(5) Chidera Ejuke: 24 minutos para no irse de su par. Lo intenta, la pide, la quiere, pero tampoco llegó a generar peligro. Buenas intenciones que no terminan en acciones de gol.