Alineación probable del Sevilla ante el Valencia: un once de circunstancias en Mestalla

El Sevilla Fútbol Club tendrá este domingo una salida importante en LaLiga. Tras vencer a domicilio en la segunda ronda de Copa del Rey al Extremadura con cierto suspense, los de Matías Almeyda visitan en Liga al Valencia Club de Fútbol en Mestalla, estadio en el que poco a poco los de Carlos Corberán están recuperando puntos para ahuyentarse del descenso.

Frente a frente estarán dos equipos con el objetivo compartido de sumar cuanto antes los puntos necesarios para la permanencia. El Sevilla, en caída libre en resultados en el campeonato con sólo tres puntos de los últimos 18, unos guarismos algo preocupantes, quiere ponerle freno y recuperar sensaciones en la capital del Turia, donde los valencianistas empiezan a respirar sumando cuatro de los seis más recientes en casa y sumando en total cuatro encuentros sin conocer la derrota. Eso sí, los de Corberán sufrieron más de lo esperado en el trance copero ante el Cartagena.

Un once con incógnitas en defensa

El once de Matías Almeyda volverá a ser un auténtico quiz, siendo muy complicado acertarlo como de costumbre. Las lesiones, esta vez es Juanlu el que se cae de una defensa en la que ni Nianzou ni Marcao están en el eje y a la que no ha vuelto Gabriel Suazo. "Sintió unas molestias en el abductor, esperemos que no sea nada porque tenemos muchos partidos y muchos jugadores en la enfermería. No sé si puede llegar a Valencia", dijo el técnico de Azul sobre el quinteño.

Entendiendo que los cuatro citados son baja en Mestalla, además de Adnan Januzaj y Rubén Vargas en los extremos y de Isaac Romero, sancionado, el argentino tendrá que elaborar una defensa de circunstancias que defienda la meta de Odysseas Vlachodimos, el único prácticamente en el Sevilla que tiene el puesto garantizado.

En la derecha estará José Ángel Carmona. Sin Juanlu hay poco lugar a la especulación y a que juegue a banda cambiada, y menos viendo que Oso firmó un partido notable en Copa y tiene muchas opciones de repetir en la izquierda. En el eje, César Azpilicueta debiera estar acompañado por Kike Salas. Fábio Cardoso dejó claro en Almendralejo que necesita regularidad o bien que la película no va con él.

Las lesiones casi conforman el once

Donde habrá poca duda es en el doble pivote, con Batista Mendy y Lucien Agoumé haciendo la raya y ocupándose de labores defensivas. Podría entrar Djibril Sow, pero entonces perdería Almeyda al único jugador aseado para sostener al equipo en la segunda mitad, quedándose con un banquillo muy mermado y casi nulas soluciones para cambiar el rumbo del choque.

Januzaj y Vargas son baja y Alexis Sánchez comenzará en el banco después de unos nefastos 90 minutos ante el Extremadura. El chileno acaba de salir de lesión, pero, más allá del estado físico, estuvo muy alejado del nivel que suele demostrar.

Akor Adams, del Sevilla, celebra tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga española entre el Sevilla y el Barcelona en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / AP

Entre gestiones de cargas y lesiones, el técnico del Sevilla optará por Chidera Ejuke en uno de los costados y Alfon González en otro. Lo normal es que el nigeriano comience en la derecha y el manchego en la izquierda. La mediapunta es para Peque Fernández, el único rayito de luz del conjunto nervionense en las últimas jornadas.

En punta no estará Isaac Romero tras desestimar Apelación la sanción interpuesta tras el derbi de dos partidos por la expulsión. Por ello, Akor Adams será el delantero del conjunto blanquirrojo en Mestalla. Urge ganar o, al menos, puntuar lejos del Sánchez-Pizjuán y que el duelo ante el Real Oviedo de la jornada 16 en Nervión no sea una final por el descenso.