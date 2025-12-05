Horario y dónde ver el Valencia CF-Sevilla FC: volver a sumar puntos

El Sevilla Fútbol Club tendrá este domingo un partido importante por despegarse de los puestos bajos de la tabla. Será en Mestalla ante el Valencia Club de Fútbol, rival que le llega a los de Matías Almeyda tras solventar la eliminatoria de Copa del Rey ante el Extremadura por 1-2. Los chés, en la competición del KO, se salvaron sobre la bocina, necesitando de prórroga, contra el Cartagena.

La realidad de ambos equipos los condena, por el momento, a luchar por escapar de las posiciones bajas de la tabla y, a los sevillistas, les aparece este duelo en el horizonte como la posibilidad a frenar ese 3 de 18 puntos que tiene en Liga. Los de Carlos Corberán han conseguido dar un pasito al frente y sumar cinco de los últimos nueve, cuatro de ellos en los dos más recientes en Mestalla.

Como dijo Kike Salas al término en Almendralejo, el triunfo en Copa fue "importante para coger confianza". "Hay que aprender de los errores. Hay partido en tres días y podemos darle la vuelta a esta situación".

Matías Almeyda, por su parte, dejó claro que Juanlu Sánchez, que se retiró con molestias pasada la primera media hora, es seria duda para Valencia: "Sintió unas molestias en el abductor, esperemos que no sea nada porque tenemos muchos partidos y muchos jugadores en la enfermería. No sé si puede llegar a Valencia".

Horario del partido entre el Valencia y el Sevilla

El Valencia Club de Fútbol de Carlos Corberán y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda medirán sus fuerzas en la jornada 15 de LaLiga EA Sports este domingo 7 de diciembre a partir de las 16:15 horas en Mestalla.

En los últimos cinco enfrentamientos en la capital del Turia, los nervionenses han ganado en dos ocasiones, 2023 y 2020, empataron en 2022 y 2024, y perdieron la pasada temporada el 11 de abril por 1-0, siendo destituido Xavi García Pimienta dos días después como técnico sevillista.

Dónde ver por televisión el Valencia CF-Sevilla FC

El encuentro entre el Valencia Club de Fútbol de Carlos Corberán y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.