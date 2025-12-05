Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla FC

El mensaje unido de Isaac y Kike Salas: "Teníamos que ganar y devolver el cariño a la afición"

El Sevilla superó con sufrimiento al Extremadura y ya piensa en Mestalla mientras sus canteranos agradecen el apoyo de los 4.000 desplazados

Isaac Romero celebra su gol en el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey disputado entre el CD Extremadura y el Sevilla FC en el estadio Francisco de la Hera.

Isaac Romero celebra su gol en el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey disputado entre el CD Extremadura y el Sevilla FC en el estadio Francisco de la Hera. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club consiguió la pasada noche en Almendralejo el pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Lo hizo venciendo 1-2 al Club Deportivo Extremadura en un partido que pareció encarrilado en el primer tiempo y al que Zarfino le metió emoción tras el descanso con un cabezazo a la red en el 47'.

Con el triunfo, los de Matías Almeyda se centran ahora en la salida liguera a Mestalla para medirse al Valencia y esperan ya rival en la siguiente ronda copera. Lo conocerán el próximo martes 9 a partir de las 13:00 horas en un sorteo en el que ya puede haber un enfrentamiento entre clubes de Primera División.

Además del técnico sevillista, que ya avisó del estado de salud de Juanlu tras el cambio, los dos jugadores que atendieron en zona mixta y a los medios del club al término del duelo en el Francisco de la Hera fueron Isaac Romero y Kike Salas.

Isaac Romero: "Un partido difícil, teníamos que ganar"

El jugador más destacado del Sevilla y uno de los goleadores de la noche fue Isaac Romero, que hizo balance del partido y del pase a la siguiente ronda: "Ha sido un partido difícil. Al final no depende de la categoría del rival. Esta Copa es muy difícil, sabemos que era equipo difícil y teníamos que ganar. La Copa es muy importante. Hay que ganar todos los partidos posibles".

Se reencuentra con el gol: "Lo que venimos entrenando. El míster me ha hablado mucho para que me metiera por dentro ya que he jugado de extremo. La he tenido que colocar un poquillo y ha entrado".

4.000 sevillistas en las gradas: "Como siempre digo, darle las gracias a la afición. Donde vayamos, están ellos. Es un extra de motivación y solo tengo palabras de agradecimiento para ellos".

Kike Salas of Sevilla FC in action during the Copa del Rey, second round, football match played between CD Extremadura 1924 and Sevilla FC at Francisco de la Hera stadium on December 4, 2025, in Extremadura, Spain. AFP7 04/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;CD Extremadura 1924 V Sevilla FC - Copa Del Rey;

Kike Salas durante la segunda ronda de la Copa del Rey, partido disputado entre el CD Extremadura 1924 y el Sevilla FC en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Kike Salas: "La afición está sufriendo como nosotros, no podemos estar más agradecidos"

También habló sobre el partido Kike Salas: "Contento por la victoria. Hemos empezado bien en la primera parte, dominando el juego. Con el gol de ellos nos ha costado un poco. Partido complicado como todos. A los equipos de Primera les está costando. Contento por pasar y a pensar en la siguiente ronda".

El Valencia en Mestalla, siguiente partido de Liga: "Es importante para coger confianza esta victoria. Hay que aprender de los errores. Hay partido en tres días y podemos darle la vuelta a esta situación".

Noticias relacionadas y más

4.000 sevillistas en las gradas: "No podemos estar más agradecidos y orgullosos de ellos. Están sufriendo, como nosotros. Agradecerles por estar en todos los partidos. Queremos revertir la situación y hay muchas ganas de devolverles todo este cariño con victorias".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Del Nido Benavente, investigado por un delito de estafa en la venta de acciones del Sevilla FC a los americanos
  2. Dos buenas noticias confirmadas en el entrenamiento del Sevilla FC
  3. Ya es oficial: cierre parcial del Sánchez-Pizjuán y multa económica al Sevilla FC por los altercados en el derbi frente al Betis
  4. El dardo de Almeyda al Betis tras el derbi: 'A la gente se la respeta, si ganás tenés que ser humilde e irte, no se provoca
  5. Sevilla FC-Real Betis: alineaciones confirmadas para el Gran Derbi
  6. Lesión de Vargas, Suazo y Januzaj: parte médico, qué tienen y cuántos partidos se perderán con el Sevilla
  7. Fornals lidera al Betis en Nervión en un derbi con suspensión incluida (0-2)
  8. Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Betis en el derbi

El mensaje unido de Isaac y Kike Salas: "Teníamos que ganar y devolver el cariño a la afición"

El mensaje unido de Isaac y Kike Salas: "Teníamos que ganar y devolver el cariño a la afición"

Matías Almeyda se vuelve a explicar tras el derbi y avisa sobre Juanlu: "Sintió unas molestias en el abductor"

Matías Almeyda se vuelve a explicar tras el derbi y avisa sobre Juanlu: "Sintió unas molestias en el abductor"

Las notas de los jugadores del Sevilla ante el CD Extremadura

Las notas de los jugadores del Sevilla ante el CD Extremadura

Triunfo sufrido del Sevilla en Almendralejo que le da el pase a los dieciseisavos de Copa del Rey (1-2)

Triunfo sufrido del Sevilla en Almendralejo que le da el pase a los dieciseisavos de Copa del Rey (1-2)

CD Extremadura-Sevilla FC; en directo: Alfon e Isaac le dan la victoria al Sevilla en Almendralejo (1-2)

CD Extremadura-Sevilla FC; en directo: Alfon e Isaac le dan la victoria al Sevilla en Almendralejo (1-2)

Alineaciones y horario del Extremadura-Sevilla: las bajas de Almeyda para el segundo duelo copero

Alineaciones y horario del Extremadura-Sevilla: las bajas de Almeyda para el segundo duelo copero

Del ‘caso del cuchillo’ al botellazo del linier: el Sevilla FC se enfrenta a un nuevo cierre tras más de 20 años

Del ‘caso del cuchillo’ al botellazo del linier: el Sevilla FC se enfrenta a un nuevo cierre tras más de 20 años

Cierre parcial del Ramón Sánchez Pizjuán de tres partidos y multa de 45.000 euros al Sevilla FC por los altercados del derbi

Cierre parcial del Ramón Sánchez Pizjuán de tres partidos y multa de 45.000 euros al Sevilla FC por los altercados del derbi
Tracking Pixel Contents