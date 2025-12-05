El mensaje unido de Isaac y Kike Salas: "Teníamos que ganar y devolver el cariño a la afición"

El Sevilla Fútbol Club consiguió la pasada noche en Almendralejo el pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Lo hizo venciendo 1-2 al Club Deportivo Extremadura en un partido que pareció encarrilado en el primer tiempo y al que Zarfino le metió emoción tras el descanso con un cabezazo a la red en el 47'.

Con el triunfo, los de Matías Almeyda se centran ahora en la salida liguera a Mestalla para medirse al Valencia y esperan ya rival en la siguiente ronda copera. Lo conocerán el próximo martes 9 a partir de las 13:00 horas en un sorteo en el que ya puede haber un enfrentamiento entre clubes de Primera División.

Además del técnico sevillista, que ya avisó del estado de salud de Juanlu tras el cambio, los dos jugadores que atendieron en zona mixta y a los medios del club al término del duelo en el Francisco de la Hera fueron Isaac Romero y Kike Salas.

Isaac Romero: "Un partido difícil, teníamos que ganar"

El jugador más destacado del Sevilla y uno de los goleadores de la noche fue Isaac Romero, que hizo balance del partido y del pase a la siguiente ronda: "Ha sido un partido difícil. Al final no depende de la categoría del rival. Esta Copa es muy difícil, sabemos que era equipo difícil y teníamos que ganar. La Copa es muy importante. Hay que ganar todos los partidos posibles".

Se reencuentra con el gol: "Lo que venimos entrenando. El míster me ha hablado mucho para que me metiera por dentro ya que he jugado de extremo. La he tenido que colocar un poquillo y ha entrado".

4.000 sevillistas en las gradas: "Como siempre digo, darle las gracias a la afición. Donde vayamos, están ellos. Es un extra de motivación y solo tengo palabras de agradecimiento para ellos".

Kike Salas durante la segunda ronda de la Copa del Rey, partido disputado entre el CD Extremadura 1924 y el Sevilla FC en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Kike Salas: "La afición está sufriendo como nosotros, no podemos estar más agradecidos"

También habló sobre el partido Kike Salas: "Contento por la victoria. Hemos empezado bien en la primera parte, dominando el juego. Con el gol de ellos nos ha costado un poco. Partido complicado como todos. A los equipos de Primera les está costando. Contento por pasar y a pensar en la siguiente ronda".

El Valencia en Mestalla, siguiente partido de Liga: "Es importante para coger confianza esta victoria. Hay que aprender de los errores. Hay partido en tres días y podemos darle la vuelta a esta situación".

4.000 sevillistas en las gradas: "No podemos estar más agradecidos y orgullosos de ellos. Están sufriendo, como nosotros. Agradecerles por estar en todos los partidos. Queremos revertir la situación y hay muchas ganas de devolverles todo este cariño con victorias".