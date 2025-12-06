La defensa de Almeyda a Alexis antes de viajar a Mestalla: "El fracaso vende más que el triunfo"

El Sevilla Fútbol Club entrenó este sábado por última vez antes de viajar a Valencia para enfrentarse a los de Carlos Corberán. Kike Salas, con una sobrecarga en el pubis, ha sido el último en unirse a un capítulo de bajas en el que están Tanguy Nianzou, Marcao, Juanlu, Gabriel Suazo, Juanlu Sánchez, Rubén Vargas y Adnan Januzaj. Ocho bajas que condicionan, y mucho, el plan de Matías Almeyda en Mestalla, escenario al que irá con un once de circunstancias.

Sobre el partido y la situación del conjunto nervionense habló el técnico argentino, focalizándose también en la figura de Alexis Sánchez.

A por los tres puntos a Valencia: "Sí necesitamos puntos porque son encuentros bastante directos y estamos en esa batalla entre una cantidad de equipos importantes en pocos puntos muchos equipos y bueno, como va transcurriendo el campeonato va bastante parejo en ese sentido".

La defensa de Almeyda a Alexis Sánchez

Así ve Matías Almeyda a Alexis Sánchez: "Dentro del fútbol hay mucha envidia también, hay mucho resentimiento, se espera el fracaso constantemente, el fracaso vende más que el triunfo, porque el triunfo se vende un día y del fracaso se habla, te sacan el archivo y el archivo y el archivo y se sigue alimentando desde ese lugar. Alexis el otro día y por ahí no estuvo muy fino pero dio un gran desgaste para el equipo, no entiendo por qué, pero bueno, el que las hace debe de saber por qué, sigo apostando por futbolistas como Alexis y ojalá que dentro del fútbol y del ambiente de fútbol haya más gente que piensa y ama este deporte como él, después se pueda hacer bien, regular o mal, pero bueno vivimos del exitismo, si Alexis hacía dos goles jugando de la misma manera seguramente iba a ser el gran Alexis, volvió. Vivimos así, es triste, es muy triste, es muy corto, es muy para llamar la atención y digo que queda mucho por delante y no sabemos si Alexis puede llegar a ser el gol más importante, después qué van a decir. Hay una cosa, los jugadores como Alexis no tienen obligación de ir a ningún club porque ellos tienen la posibilidad de elegir, Alexis eligió este lugar y Alexis es uno de los jugadores que menos cobra, para aquellos que critican y las ganas de Alexis son como que es el crack, hay que mirar bien el vaso siempre, entonces es un ejemplo de donde lo mires y como cualquier futbolista, cualquier persona puede estar bien, puede estar regular y puede estar no tan bien, ahora hay muchas cosas a favor como para que sea un poquito más respetado, porque el respeto se lo faltaron ni bien llegó, haciendo memes, vistiéndolo como un abuelito, después a los tres días hablaban que qué bien que está, no se puede cambiar tanto muchachos, hay que mantenerse firme en la palabra porque si no todo el tiempo estamos en contradicciones, es lo que pienso.

Confianza en Joan Jordán: "El último partido le había jugado no sé si en mayo, es mucho tiempo, no pudo hacer, hizo otro tipo de pretemporada porque fue operado, bueno hay un montón de cosas que llevó un tiempo hasta que él logre ponerse en forma y después tuvo acciones muy buenas, con pases excelentes y con otros que fue al inicio por esa falta de fútbol, pero sí puede aportar muchísimo".

Almeyda y los sistemas: "No tenemos excusas y después hay que ver cómo mira cada uno las estrategias, porque si yo les pregunto cómo jugamos el otro día, hay un montón de números, tipo los números de teléfono 4--1-4-1, 4-3-3, 5-2-3, pero bueno es como que también en la libertad de las personas se hace una opinión por lo que se está viendo y por ahí cuando la opinión se hace desde el lugar que nace, ya cambia. Hemos jugado con cinco, hemos jugado con tres, hemos jugado con dos, hemos jugado mano a mano, bueno eso habla que vamos buscando una vuelta para ver si encontramos la línea media, no nos definimos por una cosa, ni por una estrategia, ni por una formación, sino que hemos ido rotando y de hecho han jugado todos los futbolistas y así va a ser hasta el final porque estamos en esa batalla de que este Sevilla se pueda mantener una línea media que nos cuesta, como a muchos. Y otra comentada también usted que esos partidos no tan buenos del Sevilla, hay ocasiones muy pocas que ha perdido el orden pero sobre todo ha habido fallos, fallos, errores puntuales, errores individuales que le han acabado costando goles".

Los fallos defensivos, cuestión de equipo: "En los fallos estamos todos involucrados. Y después siempre se va a fallar. Si yo estudio fútbol y miro todos los partidos y en todos los partidos hay fallos. El otro día hubo fallos, no terminaron en gol y en todos los partidos hay algún tipo de fallo que termina en gol. El fallo terminado en gol está a vista y de ahí se corrige, se critica y es normal, es lo que sucede. Ahora fallos hay constantemente porque se arriesga, porque se intenta y la perfección en esto no existe. Yo le quería preguntar sobre Peque, que quizás es el futbolista que mejor está comprendiendo la transición a nivel de defensa-ataque del juego que usted quiere implantarle al equipo".