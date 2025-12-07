Un error final y la pizarra de Almeyda frustran la victoria del Sevilla en Mestalla (1-1)

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda volvió a línea de cinco en Mestalla. Lo hizo con Carmona y Oso en los carriles y apostando por Castrín para acompañar en el eje a Azpilicueta y Gudelj en un equipo que salió queriendo aglutinar muchos jugadores por dentro y protegerse ante el Valencia de Carlos Corberán, necesitado de puntos y también en la zona media baja de la tabla.

Pudo adelantarse el conjunto nervionense en el minuto 4 con un cabezazo a ras de Peque, evitado por Julen Agirrezabala. Prácticamente ahí se diluyeron las opciones de irse por delante en el electrónica del cuadro blanquirrojo, bien perpetrado y sin sufrir -sólo Danjuma en el 9' la tuvo encontrando la buena respuesta de Gudelj- en la capital del Turia.

Fue el conjunto ché el que volcó más el juego hacia la meta de Vlachodimos, pero sin finalizar las acciones y probar al greco-alemán.

Echaba de menos el Sevilla a muchos jugadores lesionados, viendo cómo sus únicos disparos venían de jugadas rápidas como en el contragolpe que tuvo Akor Adams -abonado al fuera de juego- y que no acertó a rematar. Peque, muy sólo en las labores de distribución.

El planteamiento de Matías Almeyda salió a la perfección en el primer tiempo, con un bloque junto y jugando a que pasaran muy pocas cosas para asumir la menor cantidad posible de riesgos. Algún despiste de Carmona, que dejó al descubierto el carril diestro -incluso tuvo una acción dudosa al extender su codo sobre Hugo Duro en área propia-, fue el foco que aprovechó el Valencia para proyectarse en ataque.

Tras el paso por los vestuarios no hubo modificaciones en el once del Sevilla ni tampoco en el del Valencia, saltando los mismos 22 protagonistas. Fueron los de Matías Almeyda los que gozaron de mayor control de balón en los compases iniciales del segundo acto, encontrando continuidad en las acciones y sin sufrir.

El crecimiento en el juego se vería reflejado en el marcador. Fue Joaquín Martínez Gauna, 'Oso', el que provocó el 0-1 en una acción en la que quedó cara su vocación ofensiva en etapas formativas. El carrilero de Torrevieja buscó a Akor Adams con un centro raso, siendo César Tárrega al querer interceptar el envío el que introdujera el esférico en su portería. Agirrezabala no pudo hacer nada.

El gol le dio tranquilidad, más si cabe, al planteamiento de Matías Almeyda con un Sevilla ordenado y que fue imponiéndose en muchas facetas del juego a un Valencia que dio un paso al frente para buscar el empate. La línea de cinco en defensa, con Azpilicueta, Gudelj y Castrín seguros, le dio contundencia al conjunto blanquirrojo.

Sería el capitán sevillista, Gudelj, quien evitara una entrada al área de Largie Ramazani incurriendo en falta. Desde la media luna lo intentó Pepelu, topándose con la maraña de camisetas rojas en el área.

Hasta el 80' no movió ficha 'El Pelado' con Joan Jordán sustituyendo a Peque, ya cansado y con mucha lucha. El de Regencós se incrustó con Batista Mendy en el doble pivote y Agoumé y Sow actuaron como interiores en un mediocampo muy físico y con la idea de salir rápido a la contra con la velocidad de Oso. El problema, que el 9 del Sevilla es Akor Adams, un experto en dinamitar situaciones de peligro.

Con el encuentro agonizando dio entrada Almeyda a Alfon y Alexis por Oso y Agoumé, amonestado, con la intención de revitalizar el ataque y poder resolver el duelo, pero perdió el control del choque.

Odysseas Vlachodimos sólo intervino dos veces en todo el partido. La primera fue en el 83' para recoger un remate de cabeza manso de Lucas Beltrán y la segunda en el descuento en un remate frontal de Ramazani en el 83', algo que hablaba bien de la seguridad que mostró el Sevilla en Mestalla hasta que en el descuento todo saltara por los aires.. El argentino, en el único despiste de la zaga blanquirroja en área, desperdició la oportunidad de igualar.

Todo iba encaminado a una victoria importante del conjunto sevillista ante el Valencia, pero entre los nervios de los minutos finales y la pésima dirección de Almeyda con los cambios, los chés encontraron el empate. Fue Filip Ugrinic quien le metió un balón raso a Hugo Duro en el área para que el de Getafe la terminara en la red. Alexis la perdió queriendo controlar en área propia en vez de despejar de primeras y Gudelj y Castrín no lograron taponar el disparo.

Al Sevilla Fútbol Club normalmente siempre le pasa algo, pero terminar un encuentro que estaba ganado con Alfon de carrilero, Agoumé de mediapunta y Jordán en el campo para renunciar a tener el balón es de leer mal el partido. Y eso sí es culpa de Matías Almeyda, de su entrenador.