Oso, emocionado en su debut con el Sevilla: “Un día que he soñado toda mi vida”

Joaquín Martínez Gauna, más conocido como 'Oso', ha hecho este domingo 7 de diciembre su debut como profesional en Primera División en el Valencia Club de Fútbol-Sevilla Fútbol Club. El duelo terminó en empate y el canterano sevillista, fichado en 2022 del Atlético Malagueño, fue protagonista de la acción del gol del conjunto nervionense.

En el minuto 58', Oso recibió en el carril zurdo de Djibril Sow, levantó la cabeza y metió un centro raso potente buscando a Akor Adams. No encontró al delantero nigeriano, pero sí apareció César Tárrega, que no midió bien la acción, y se introdujo el balón en su portería.

El de Torrevieja, el más destacado del Sevilla, habló en los micrófonos de Movistar+ al término del partido destacando su debut en la élite y analizando el encuentro.

🗣️ "Un día que he soñado toda mi vida, pero jodido por recibir ese gol en el último momento".



El debut de Oso en #LALIGAEASPORTS con el @SevillaFC.



"Es un día con el que he soñado toda mi vida"

Feliz por el debut en Primera División: "Desde luego que sí, un día que he soñado toda mi vida, la verdad. Pero bueno, como tú has dicho, muy jodido porque recibir ese gol en el último minuto, te vas con una cara que no nos gusta a nadie, pero bueno, contento con el trabajo de todo el equipo y ya pensando para la semana que viene con el Oviedo".

Un partido muy serio: "Al fin y al cabo llevo preparándome mucho tiempo para este momento y nada, ha llegado y estaba preparado y muy contento".

"Hay que quedarse con lo bueno": "Bueno, al fin y al cabo eso que nos merecemos un poco más. Hemos jugado un partido muy serio, hemos creado bastantes ocasiones, al fin y al cabo con el Valencia que ha apretado bastante ha sido complicado, pero bueno, hemos rascado un punto que hay que quedarse con lo bueno y pensando en el Oviedo".

Castrín analiza el partido y se muestra contento por el debut de Oso

"Ha sido un palo duro al final, porque el partido fue completo, uno de los mejores a nivel táctico-grupal. Me siento muy a gusto y cómodo jugando con compañeros con tanta experiencia. Me alegro por Oso, él es un apoyo muy grande para mí desde que llegué y poder compartir campo en Primera con él es un orgullo y un sueño".